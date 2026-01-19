Karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi, Malta Mahallesi'nde arabasıyla yolda kalan vatandaşa yardım etti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının etkili olduğu kentin yüksek kesimleri ve kırsal mahallelerde hem ulaşımın aksamaması hem de sürücülerin güvenli bir şekilde yollarına devam edebilmesi için yoğun mesai harcıyor. Kent genelinde planlı bir çalışma yürüten ekipler, kar küreme ve tuzlama işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Öte yandan İzmit Belediyesi ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çeken vatandaşları da yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Malta Mahallesi'nde aracıyla birlikte yolda kalan bir vatandaşa yardım etti. Yapılan müdahalenin ardından araç, güvenli bir şekilde yoluna devam etti.