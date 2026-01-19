TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, yağlı kuyruklu küçükbaş hayvanlara yönelik iç piyasa talebinin ciddi şekilde zayıfladığını belirterek, ihracat ve piyasa dengeleme adımlarının önemine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Genel Merkezi (TÜRKYED) Genel Başkanı Nihat Çelik, yağlı kuyruklu küçükbaş hayvan piyasasında yaşanan daralmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, iç piyasada talebin belirgin şekilde zayıfladığını ve buna bağlı olarak fiyatların gerilediğini söyledi.

Önceki yıllarda bu dönemde kesimci ve esnaf talebinin yoğun olduğunu hatırlatan Çelik, bugün gelinen noktada yetiştiricilerin alıcı bulmakta zorlandığını ifade etti. Önümüzdeki süreçte süt kuzularının da piyasaya çıkacak olmasının mevcut tabloyu daha hassas hale getireceğini vurgulayan Çelik, hayvanların her geçen gün ağırlaşıp yağlandığını, buna karşın iç piyasada yeterli karşılık bulamadığını dile getirdi.

Artan yem, yonca ve saman fiyatlarının üretici üzerindeki maliyet baskısını artırdığına dikkat çeken Çelik, küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından piyasanın desteklenmesi gerektiğini söyledi. Çelik, 'Üreticimizin temel beklentisi, ihracat kanallarının kontrollü ve planlı şekilde açılması ya da Et ve Süt Kurumu'nun dengeleyici alımlarla piyasaya katkı sunmasıdır. Bu adımların hem üreticiyi rahatlatacağına hem de piyasanın dengelenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz' dedi.

Sadece kuyruk ihracatına yönelik sınırlı düzenlemelerin yeterli olmayabileceğini belirten Çelik, daha bütüncül ve sektörü rahatlatacak bir yaklaşımın gerekliliğine vurgu yaptı. Üreticinin emeğinin karşılığını almasının, üretimde devamlılık açısından hayati önemde olduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumların sektöre bugüne kadar sunduğu katkıların farkında olduklarını belirten Çelik, mevcut koşullar çerçevesinde ilave düzenlemelerin sektör için faydalı olacağını söyledi. Üreticilerden gelen sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirdiklerini kaydeden Çelik, sürecin tüm paydaşlarla istişare edilerek ve gecikmeden ele alınması gerektiğini vurguladı.