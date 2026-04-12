İzmit Belediyesi, İç Anadolu Belediyeler Birliği'ne katılırken Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, Sosyal Politikalar Komisyonu üyeliğine seçildi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Türkiye'nin en büyük bölgesel belediyeler birliklerinden biri olan İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin 73. Olağan Meclis Toplantısı ve Eğitim Semineri'nde birliğe katılım sağladı. Antalya'da gerçekleştirilen toplantıda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, birliğin Sosyal Politikalar Komisyonu üyeliğine seçildi.

İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin 73. Olağan Meclis Toplantısı kapsamında gerçekleşen programda, farklı şehirlerden belediye temsilcileri bir araya gelerek yerel yönetimlerde iş birliği, dayanışma ve ortak üretim konularını ele aldı. İzmit Belediyesi de bu önemli toplantı ile birlikte birliğe resmen dahil oldu.

'SOSYAL ADALETİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Toplantıya katılan Başkan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmit Belediyesinin birliğe katılımının kentler arası dayanışmayı güçlendireceğini belirtti. Hürriyet, ortak akıl ve iş birliğiyle daha güçlü projeler üretmenin önemine dikkat çekti. Sosyal Politikalar Komisyonu üyeliğine seçilmesine de değinen Hürriyet, kentlerde sosyal adaleti güçlendiren ve toplumsal dayanışmayı büyüten çalışmalar üretmeye devam edeceklerini ifade etti.