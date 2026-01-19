Bursa'da Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk etkinlikleri kapsamında, 'Okulda Sıradan Bir Gün' adlı tiyatro oyunu çocuklarla buluşturuldu.
BURSA (İGFA) - Bursa'da Kenan Yıldırım'ın kurucusu ve yönetmeni olduğu Gemlik Akademi Tozlu Sahne ile Orhangazi Efe Sanat Merkezi iş birliğinde sahnelenen oyun, çocuklardan yoğun ilgi gördü.
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yarıyıl tatili boyunca çocuklara yönelik eğitici, eğlenceli ve sanatsal etkinliklerin devam edeceğini belirtti.
