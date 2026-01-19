Bunlar da ilginizi çekebilir

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yarıyıl tatili boyunca çocuklara yönelik eğitici, eğlenceli ve sanatsal etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Kenan Yıldırım'ın kurucusu ve yönetmeni olduğu Gemlik Akademi Tozlu Sahne ile Orhangazi Efe Sanat Merkezi iş birliğinde sahnelenen oyun, çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Bursa'da Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk etkinlikleri kapsamında, 'Okulda Sıradan Bir Gün' adlı tiyatro oyunu çocuklarla buluşturuldu.

