İzmit Belediyesi, deneme amaçlı ayçiçek ekimini 20 dönüm alanda gerçekleştirdi. Hedefin 50 dönümlük alanda üretim olduğunu kaydeden Başkan Hürriyet, üretimin aşevi ve kent lokantalarına yağ sağlayacağını, dışa bağımlılığı azaltacağını belirtirken, kullanıma açık tarım arazileri için destek çağrısı yaptı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Hülür ve Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kunttaş ile birlikte, belediyeye ait Yenice Köyü’ndeki ayçiçek tarlasından halka seslendi.

Başkan Hürriyet, bu yıl ilk kez deneme amacıyla ekilen ayçiçeklerinin, Aşevi, Kent Lokantaları ve Gülümse Kafe mutfaklarında yağ olarak kullanılacağını belirterek “Dışa bağımlılığı azaltıyor, ürettiğimiz malzemeleri doğrudan halkın sofrasına sunuyoruz” dedi.

20 DÖNÜMLÜK ALANDA ÜRETİM, HEDEF 50 DÖNÜM

İzmit Belediyesinin bu yıl deneme amacıyla Yenice Köyü ve Kaynarca’da toplam 20 dönüm alana Ayçiçek ektiğini belirten Başkan Hürriyet, bu üretimden yaklaşık 500 kilogram yağlık ayçiçeği elde etmeyi hedeflediklerini söyledi. “Kuraklık ve yağışsızlık üretimi etkileyebilir ama buna rağmen ciddi bir verim bekliyoruz. Seneye bu alanı 2-3 katına çıkarmayı planlıyoruz” diyen Hürriyet, 2025 sezonunda toplam 50 dönümlük bir ayçiçek tarlası hedeflediklerini kaydetti.

Başkan Hürriyet açıklamasında, İzmit Belediyesi olarak bugüne kadar Aşevi, Kent Lokantaları ve Gülümse Kafeler için gıda malzemelerini ihale yoluyla temin ettiklerini hatırlattı.

İzmit Belediyesi’nin yalnızca kendi üretimiyle yetinmeyeceğini belirten Başkan Hürriyet, kullanılmayan tarım arazilerinin de değerlendirilmesi için çağrıda bulunarak, “İzmit’te arazisi olan vatandaşlarımız bize geçici kullanım için destek olursa biz de ekip biçmeye hazırız. Ürünleri birlikte paylaşırız. Yerli üreticiden doğrudan alım yaparak hem maliyeti düşürürüz hem de çiftçiye destek veririz. Hedefimiz, dışarıdan aldığımız gıdaların en az yüzde 50’sini kendi üretimimizle karşılamak.” diye konuştu.

Öte yandan açıklamasında sosyal projelere de değinen Başkan Hürriyet , “Üniversiteler açıkken, öğrencilere ücretsiz yemek veriyoruz. Aşevi kapasitemizi daha da büyütüyoruz. Amacımız, ilkokul ve ortaokul çocuklarına da her gün bir öğün ücretsiz yemek sağlayabilmek. Milli Eğitim ile görüşmelerimiz sürüyor” dedi.