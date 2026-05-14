İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde eğitmen hemşire olarak görev yapan Manolya Ercan, hem mesleki bilgisini yurttaşlara aktarıyor hem de ileri yaşlı bireylere yönelik faaliyet gösteren 3. Yaş Üniversitesi'nde tiyatro eğitmenliği yapıyor. Sağlıkçı ve sanatçı kimliğiyle insanlara hizmet veren Ercan, tiyatro çalışmalarında özellikle alzaymırı önleyici uygulamalar yürütüyor.

İZMİR (İGFA) - Tüm dünyada her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşireler Haftası'nda, dikkat çeken hikâyeler de öne çıkıyor.

10 yılı aşkın süre çeşitli hastanelerde hemşirelik yapan Manolya Ercan, kariyerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı çatısı altında yürütüyor. Belediyede eğitmen hemşire olarak görev yapan Ercan, mesleki bilgisini yurttaşlara aktarırken, çeşitli etkinliklerde kan şekeri ölçümü ve tansiyon ölçümleri de yapıyor. Aynı zamanda tiyatro ile ilgilenen Ercan, sanatçı kimliği ile de ileri yaşlı bireylerin yer aldığı 3. Yaş Üniversitesi'nde tiyatro eğitmenliğini üstleniyor.

'HEMŞİRELİK, KUTSAL BİR MESLEK'

Hemşirelik mesleğini seçtiği için çok mutlu olduğunu belirten Manolya Ercan, 'Hemşireliğin, insan hayatına dokunan çok kutsal bir meslek olduğunu düşünüyorum. Öyle günler oluyor ki 565 gram doğan bir bebeği yaşatabiliyorsunuz. İnsanların yaşamını devam ettirmek bizim için çok kutsal. 12 yıl ameliyathanelerde ve yoğun bakım görev aldıktan çalıştıktan sonra eğitmen hemşire olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başladım. Sağlık alanındaki bilgilerimi insanlara aktarmaya çalışıyorum. Bir yandan da insanların kan şekerlerini ve tansiyonlarını ölçüyorum' dedi.

ALZHEİMER HASTALIĞINA TİYATRO İLE SAVAŞ

Hemşirelik mesleğinin yanı sıra kendisini ayakta tutan en önemli unsurlardan birinin de tiyatro oyunculuğu olduğunu ifade eden Ercan, 'Yıllarca tiyatro oyunlarında sahne aldım. Hastanede 24 saat nöbet tutup ardından sahneye çıkıyordum ama çok keyif alıyordum. Tiyatronun sanatsal yönü, bana da hastalarıma da faydalı oldu. Psikolojik olarak bana katkı sağlarken, hastalarla da daha iyi iletişim kurmamı sağladı. Şu anda ileri yaşlı bireyler için İzmir Büyükşehir Belediyesi 3. Yaş Üniversitesi'nde tiyatro eğitimleri veriyorum. Drama eğitimlerinde alzheimer hastalığını önleyici çalışmalar yürütüyorum. Özellikle zihinsel olarak aktif kalmalarını sağlayan çalışmalar yapmaya özen gösteriyorum' diye konuştu.