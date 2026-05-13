Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2. Mersin Estetik Sempozyumu, akademisyenlerin katılımıyla sanat ve estetik üzerine zengin içerikli oturumlara sahne oldu.

MERSİN(İGFA) - Mersin'i kültür ve sanat mozaiği haline getiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, kente değer katmaya devam ediyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Mersin'e Değer Katanlar Kurulu'nun (MEDEKA) Plastik Sanat Kurulu iş birliğinde, Mersin Estetik Sempozyumu 2026: 'Estetik Biçim ya da Statükoyu Olumsuzlayan Karşı Bilinç' başlıklı sempozyum düzenledi.

Değerli akademisyenlerin ağırlandığı sempozyumda sanat ve estetik üzerine birbirinden zengin içerikler tartışıldı. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen sempozyumun ilk gününde; Celal Soycan 'Estetik Biçim ya da Statükoyu Olumsuzlayan Karşı Bilinç', Mahmut Temizyürek 'Mitos-Logos-Vico ve Sonra:' üzerine sunum yaptı.

İkinci oturumda; Cemal Sakallı 'Varlığın Ontolojik Trajedisi, Şairin Çağrısı: Hadde Şiirinde Aforizma ve Aforizmanın Sesi Üzerine', Şefik Özcan 'Küresel Sanat Sisteminde Tarpeia'nın Hayaleti ve Uyuşmazlık Politikası', Emin Çelik 'Kavramsal Sanat'ta Transkritik Bir Sanat Okuması', Övünç Demiray 'Düşünceye Biçim Vermek: Soyutlama' üzerine sunum yaptı.

İkinci gün yapılan üçüncü oturumda; Ezgi Bakçay 'Müşterek Duyumsama Biçimleri ve Adli Mimarlık', Özgür Soysal 'Algoritmik Statükoya Karşı Estetik Praksis: İlyenkovcu Bir Perspektiften Dijital Dünyada Biçim ve Yönelim', Seren Özdoğan 'Sanat Eseri ve Hakikat: Las Meninas Üzerine Bir İnceleme' konulu sunum yaptı.

Son oturum olan dördüncü oturumda ise; Levent Şentürk 'Estetik ve Nesne-Yönelimli Mimarlık / Tasarım / Sanat', Övünç Cengiz 'Özgürlük Deneyimi Olarak Estetik Haz' başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların ardından soru cevap bölümünde akademisyenler katılımcıların sorularını yanıtladı.