Olimpiyat oyunlarının ardından dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Almanya’nın Duisburg kentinde başladı. Milli Takım kafilesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden de 5 sporcu ile 1 antrenör yer alıyor.İZMİR (İGFA) - FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları, Almanya’nın Duisburg kentinin ev sahipliğinde yapılıyor. 150'den fazla ülkeden 8 bin 500 sporcunun madalya mücadelesi vereceği dev turnuvada Türkiye 144 sporcu, 35 antrenör ile temsil edilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün 5 sporcusu ile 1 antrenörü de ay yıldızlı formayla ülkemize madalya kazandırmak için ter dökecek.

SUTOPU TAKIMINDAN ÜÇ İSİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sutopu Takımı’ndan Yağmur Şimşek (20), Hamiyet Süzmeçelik (19) ve 18 yaşındaki Gülen Selin Yüksel’in de yer aldığı Sutopu Milli Takımı, Macaristan, Avustralya ve ev sahibi Almanya ile Duisburg’da karşılaşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 23 yaşındaki milli judocusu Musa Şimşek ile nisan ayında düzenlenen Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Altan Doğan (20) ise 23-26 Temmuz tarihleri arasında Essen kentinde madalya mücadelesi verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Cimnastik Başantrenörü Reyhan Karanlık ise Milli Takım Antrenörü olarak görev yapacak.

DÜNYANIN GÖZÜ ÜZERLERİNDE OLACAK

Organizasyon 1989 yılındaki 15. Yaz Üniversite Oyunları’na da ev sahipliği yapan Duisburg kentinde düzenleniyor. 27 Temmuz’da sona erecek oyunlar kapsamında ev sahibi Duisburg’un yanı sıra Bochum, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen ve Berlin gibi şehirlerde de karşılaşmalar yapılacak. 100'den fazla ülkede 300 milyondan fazla izleyiciye ulaşacak yaz oyunları TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. 12 bin gönüllünün destek sağlayacağı turnuvanın resmi maskotunun ismi ise sosyal medya oylamasına sunulan 50 isim arasından seçilen “Wanda” oldu. Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından iki yılda bir düzenlenen oyunlar bu yıl; artistik jimnastik, atletizm, badminton, basketbol, dalış, eskrim, judo, kürek, masa tenisi, okçuluk, plaj voleybolu, ritmik jimnastik, sutopu, tekvando, basketbol (3x3), tekerlekli sandalye basketbol (3x3), tenis, voleybol ve yüzme branşlarında olmak üzere 19 dalda düzenleniyor. Türkiye oyunlarda 13 branşta yarışacak. Üniversite öğrencisi genç sporcuların katılabildiği organizasyon, 40’tan fazla ülkeden 400’e yakın akademisyen ve spor insanını buluşturan FISU Dünya Konferansına da ev sahipliği yapacak. Ev sahibi şehirler, konserler ve renkli etkinliklerle sporseverlere zengin bir sanatsal program sunacak.