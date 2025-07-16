Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara yönelik olarak düzenlediği Futbol Akademisi’nde yeni sezon başladı.ANTALYA (İGFA) - Geleceğin sporcularının yetiştirileceği Futbol Akademisi’ndeki yeni sezon heyecanı, minikleri sevindirdi. 6-10 yaş aralığındaki çocukların eğitim aldığı akademide, yaz boyunca hafta içi 4 gün eğitim veriliyor.

Spora ve sporcuya desteğini vererek birçok farklı branşta sporcu yetiştirme konusunda çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Futbol Akademisi’ne minik sporcuların ilgisi sürüyor. 6-10 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak ücretsiz eğitim veren Futbol Akademisi, geleceğin sporcularını yetiştiren önemli bir merkez haline geliyor. Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi’nde bulunan Atatürk Parkı içerisindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halı Sahalarında antrenmanlarını yapan geleceğin yıldız adayları, hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışıyor. Futbol Akademisi’nde pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere haftada 4 gün eğitim veriyor.

TAKIM OLMAYI ÖĞRENİYORLAR

Akademi de çocuklara temel futbol eğitiminin yanı sıra, sporcu ahlakına yönelik konularda da eğitim veriliyor. Akademi de başarı sağlayan öğrenciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün genç takımlarında denemeye alınma şansını da yakalıyor. Ayrıca genç sporcular birbirleriyle kaynaşıp, sosyalleşerek, takım olma olgusunu da benimsiyorlar.

ANTRENMANLAR BANA ÇOK ŞEY KAZANDIRDI

Futbol Akademisi’ne severek geldiğini söyleyen Kaan Tezeren, “Burada vaktimiz keyifli geçiyor. Yeni arkadaşlar edindim. Takım olmayı öğreniyoruz burada. Burada yaptığım antrenman bana çok şey kazandırdı. İlk başladığım zamanlarla şimdiki halim arasında dağlar kadar fark var. Burada 2 yılı tamamladım ve çok daha iyi seviyeye geldim. Daha da ilerleyebileceğimi düşünüyorum” diye konuştu.