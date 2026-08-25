Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP’de Tekirdağ depremi: 4 belediye başkanı istifa etti!

İYİ Parti’den Gazilere ve Selçuk Türkoğlu’na Polis Müdahalesine Sert Tepki: Vekile Müdahale Ne Demek?

Farklı kategorilerde mücadelelere sahne olan Modern Pentatlon U19 Dünya Şampiyonası, 28 Ağustos'ta sona erecek.

Daha önce Avrupa şampiyonlukları da bulunan başarılı sporcu, Dünya Şampiyonası'nı da es geçmeyerek Bursa'ya bronz madalya gururu yaşattı.

Muhammed Emir Kurtulan, U19 Erkek Takım kategorisinde Arda Meriç ile birlikte gösterdiği başarılı performansla Erkek Bayrak yarışında dünya üçüncüsü oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün Olimpik Kadro Sporcusu Muhammed Emir Kurtulan, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Modern Pentatlon U19 Dünya Şampiyonası'nda uluslararası bir başarıya daha imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammed Emir Kurtulan, İspanya'da düzenlenen Modern Pentatlon U19 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.