İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ihracatçıların KDV iadesi dosyalarını ortalama 17 günde sonuçlandırarak ihracatçıların finansmana erişimde zorluk yaşadığı süreçte özsermayesine hızlı kavuşmasını sağladı.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri ile İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı arasında 20 yıldır devam eden güçlü iletişim köprüsünün KDV iadesi dosyalarının hızlı çözümlenmesini sağladığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Vergi Dairesi’nin yaklaşımının İzmirli ihracatçıları mutlu ettiğini söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesinde faaliyet gösteren Birliklerin Başkanları, ihracatçıların vergi dairelerinde yaşadıkları sorunları görüşmek üzere EİB hizmet binasında buluştu.

EİB üyelerinden gelen sorun ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Vergi Dairesi Başkanlığı ile buluşmaları 20 yıldır sürdürdüklerini, ilk toplantıdan bugüne kadar üyelerden iletilen sorunlarda ciddi oranda azalma gözlendiğini, bunun kendileri adına sevindirici olduğunu ifade etti.

Türkiye’deki yüksek enflasyonist ortam nedeniyle girdi maliyetlerinin hızla arttığını buna karşın döviz kurlarının enflasyon rakamlarının çok gerisinde kaldığını, ihracatçının her geçen gün kan kaybettiğini belirten Eskinazi, “finansmana erişimin son derece zor olduğu bu dönemde, ihracatçının üzerindeki baskının azaltılması çok önemli, KDV iadesi ve diğer işlemlerinde ihracatçı ne kadar az sorun yaşarsa o kadar iyi, bunu sağladıkları için Sayın Ömer Alanlı nezdinde tüm vergi dairesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ALANLI; “2024 YILINDA 45 BİN KDV İADESİ BAŞVURUSU ALDIK”

İzmir’deki vergi dairelerine bu yılın ilk altı ayında 45 bin KDV iadesi başvurusu geldiğini söyleyen İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı, geçtiğimiz yıllarda bu dosya sayısına 1 yılda ulaşılırken son dönemde 6 ayda bu başvuru sayısına ulaşıldığını; ancak ihracatçıyı mağdur etmemek adına dosyaların ortalama 17 günde sonuçlandırıldığını belirtti.

E-TEBLİGAT SİSTEMİNDE İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ GÜNCEL TUTUN

Ortalama dosya sonuçlandırma süresinin çok iyi olduğunu ifade eden Alanlı, “İşlemlerin kısa sürede tamamlanması için firmaların Vergi Daireleri tarafından gönderilen eksik bildirim yazılarına çabuk ve eksiksiz yanıt vermeleri çok önemli. KDV iadesi başvuruları başta olmak üzere vergi dairelerindeki işlemlerinin hızlı sonuçlanması için firmalarımızın bizimle iletişimlerini güçlü tutmaları, Elektronik Tebligat (E-Tebligat) sistemindeki iletişim bilgilerini güncel tutmaları hayati derecede önemli. E-Tebligat sistemindeki e-posta ve cep telefonu bilgilerini düzenli aralıklarla güncellemeli ve mümkünse birden fazla yetkilinin bilgilerini tanımlamalıdır. Vergi Dairelerince yapılacak tüm bilgilendirmeler ilgili mevzuat hükümleri gereğince bu sistem üzerinde kayıtlı E-Tebligat adresine iletileceği için, firmalarımızın mağduriyet yaşamamaları adına E-Tebligat adreslerini takip etmeleri büyük önem taşımaktadır” uyarısında bulundu.