İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Genç İzmir, gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek ve doğayla bağlarını güçlendirmek amacıyla Buca Kaynaklar'da doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

İZMİR (İGFA) - İzmirli gençler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen doğa yürüyüşünde buluştu.

Sabah saatlerinde Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen 75 gencin rotası Buca Kaynaklar oldu. Grup, Çınaraltı Meydanı-Gürlek Şelalesi rotası boyunca planlanan yürüyüş programına katıldı.

Bol oksijenli parkurda gerçekleşen yürüyüşte gençler hem fiziksel aktivite yapma hem de sosyal etkileşimlerini artırma imkânı buldu. Etkinliğe katılan gençler, kentin farklı bölgelerinde doğayla buluşmalarına fırsat sağladığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.