İzmir Büyükşehir Belediyesi, Agora Kadın Danışma Merkezi’nde annelere yönelik madde bağımlılığına karşı eğitim düzenledi.İZMİR (İGFA) - Madde kullanımının yaygınlaşması ve yaş aralığının giderek düşmesi üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin 30 ilçesinde çeşitli yaş gruplarına yönelik farkındalık eğitimleri düzenliyor.

Bu kapsamda Agora Kadın Danışma Merkezi’nde annelerin katılımıyla madde bağımlılığıyla ilgili eğitim verildi. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü’nde görevli psikolog Ufuk Kılıçaslan tarafından verilen eğitimlerde hem uyarıcı maddelerin neler olduğu, hem de zararları konuşuldu. Eğitimlerin en dikkat çeken tarafı ise ebeveynlerin olası bir madde kullanımı durumunda çocuğuna nasıl yaklaşması gerektiği oldu. Kılıçaslan, çocuğun madde kullanması durumunda Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) gibi kurumlara başvurulması gerektiğini belirtti.

Psikolog Ufuk Kılıçaslan, sağlığı geliştiren koruyucu önlemler ve genel sağlık halini iyileştiren eğitimler verdiklerini belirterek “Bu eğitimler beden sağlığı, ruh sağlığı, beslenme, fiziksel aktivite gibi çeşitli konularda yapılıyor. Amacımız hastalıklara yakalanmadan kişilerin genel sağlık halini iyileştirmek ve sağlık konusunda daha bilinçli hale getirmek. Bugün de ebeveynlere madde bağımlılığı konusunda hangi konulara dikkat etmeleri gerektiği, madde bağımlılığını önleme konusunda onlara hangi görevler düştüğü, nasıl destek alabilecekleri konularında bilgiler verdik. Onların da kendi deneyimlerini aktarmalarını sağladık” dedi.

“DAHA ZARARLI MADDELER YAYGINLAŞTI”

Madde kullanım yaşının her geçen gün düştüğünü kaydeden Kılıçaslan, yeni, daha zararlı ve daha kolay bağımlılık yapan maddelerin yaygınlığının da arttığını belirtti. Bu konuda bilinç kazandırmak için çalıştıklarını belirten Kılıçaslan, “Ebeveynin bazı işaretleri bilmesi ve çocukla iyi iletişim kurabilmesi için nasıl yaklaşması gerektiğine dair ayrıntılı bilgiler veriyoruz. Tüm aile bireylerini ilgilendiren bir sorun olduğu için bu konuya bir bütün olarak nasıl yaklaşmaları gerektiğine dair onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Eğitimlerin 30 ilçede farklı yaş grupları ile yapıldığını ifade eden Kılıçaslan, önemli olanın çocuklarla ebeveynlerin sağlıklı iletişim kurması olduğunu söyledi.