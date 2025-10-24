İZKİTAP-6. İzmir Kitap Fuarı kapsamında Fikir Gazetesi tarafından gerçekleştirilen 'Fikir Söyleşileri' dizisinin konukları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sinema Koordinatörü Emine Uysal, yapımcı Ceylan Samgar, yönetmen Cenker Ekemen ve yönetmen Orçun Masatçı oldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in kültürel belleği ve sineması 'İzmir Seni Seviyorum' projesiyle buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle Kültürpark'ta düzenlenen İZKİTAP - 6. İzmir Kitap Fuarı kapsamında Fikir Gazetesi tarafından gerçekleştirilen 'Fikir Söyleşileri' dizisi sürüyor.

Dizinin konukları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sinema Koordinatörü Emine Uysal, yapımcı Ceylan Samgar, yönetmen Cenker Ekemen ve yönetmen Orçun Masatçı oldu. Konuklar, 'Kent ve Sinema: İzmir Seni Seviyorum' başlığı altında İzmir sinemasının geçmişi, bugünü ve kente kattığı kültürel değerler üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sinema Koordinatörü ve yönetmen Emine Uysal, 'İzmir Seni Seviyorum' projesinin kente özgü hikayeler üretme açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Uysal, 'Bu açıdan İzmir'in anlatıldığı bu proje hem yaratıcı hem de alternatif bir sinema üretimi modeli sunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sürecin bileşenlerinden biri olabilir; ancak sürdürülebilir bir üretim için çok paydaşlı bir yapı ve güçlü bir eğitim desteği gerekiyor. Ayrıca, sinema üretiminde yalnızca film seçimi değil, dağıtım süreci de büyük önem taşıyor. Bu projeyle İzmir'den çıkan filmlerin görünürlüğünü artırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak istiyoruz' dedi.

Yapımcı Ceylan Samgar ise sinemanın yalnızca bir sanat değil, aynı zamanda kentlerin ve toplumların hafızasını taşıyan güçlü bir ifade biçimi olduğunu vurguladı. Samgar, 'Kentlerin kendine özgü karakterleri vardır. New York hızın, Paris aşkın, İstanbul karmaşanın şehriyken, İzmir sahip olduğu kültürel çeşitlilik ve sinematik potansiyele rağmen yeterince görünür değil. Biz bu projeyle İzmir'i sadece bir fon olarak değil, bir karakter olarak ele almak istiyoruz. Şehrin sahilini, arka sokaklarını, kalabalığını ve yalnızlığını bir arada yansıtarak kentin belleğine katkıda bulunmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

Samgar ayrıca sinema üretiminin İstanbul'da merkezileşmiş yapısına dikkat çekerek, 'İzmir'de yetişen genç sinemacılar istihdam ve üretim imkânları için İstanbul'a gidiyor. Bizse tam tersini yaparak üretimimizi İzmir'e taşıdık. Amacımız, bu kentte yeni üretim alanları açmak ve genç sinemacılar için bir kapı oluşturmak' ifadelerini kullandı.