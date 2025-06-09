İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Köy Tiyatroları projesi, kırsalda yaşayanların hayatını tiyatroyla dönüştürüyor; kahvehanede sahne alan kadınlar, tarladan provaya koşan çiftçiler ve kanseri yenen oyuncular, sanatın iyileştirici gücünü sergiliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek kurduğu Köy Tiyatroları birimi, kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşları sanatla buluşturarak hem oyuncuların hem de izleyicilerin hayatlarını değiştiriyor.

Çoğunlukla orta yaş üstü kadınlardan oluşan tiyatro ekipleri, aldıkları eğitimlerle özgüven kazanıp sahneye çıkıyor; toplumsal tabuları yıkıyor, içe kapanık yaşamları canlandırıyor.

Tarlada çapa sallayanlar, hayvancılıkla uğraşanlar ve kanseri tiyatroyla yenenler, İzmir’in köylerinden tüm Türkiye’ye sanat ve umut mesajı veriyor.

KAHVEHANEDEN SAHNEYE UZANAN YOL

Ulamış Köy Tiyatrosu’nun 76 yaşındaki oyuncusu Ayşe Duruk, “Eskiden kahvenin önünden geçmeye çekinirdik, şimdi kahvede oyun oynuyoruz,” diyerek tiyatronun hayatını nasıl değiştirdiğini anlatıyor.

Tarım ve hayvancılıkla geçinen Duruk, “Tiyatro eğitimine başta ‘yapamam’ dedim, ama şimdi bastonumla sahnedeyim. Turnelere katıldım, şehirler gördüm. Üç kuşak tiyatro oynuyoruz, bu hayal bile edilemezdi” dedi.

Aynı köyden 49 yaşındaki Aslı Esenli ise çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, “Hayvanlarımı besleyip provalara koşuyorum. Pazarcılık, hayvancılık, tiyatroculuk… Tiyatroda mutluyum, hedefimiz Avrupa’ya açılmak!” diye konuştu.

TARLADAN SAHNEYE, KANSERDEN İYİLEŞMEYE

Çiftçilik yaparken tiyatroya katılan Ödemiş’ten 60 yaşındaki Fatma Gider de, “Tarlada yorgunluktan yemek yiyemediğim olur, ama tiyatro varsa her şeyi bırakıp koşuyorum. Çevremiz ‘Koskoca kadınlar, ne işiniz var?’ dedi, ama şimdi gururla tiyatrocuyum diyorum.” dedi.

86 YAŞINDA GENÇLİK AŞISI

Ürkmez Kadın Tiyatrosu’nun 86 yaşındaki oyuncusu Müjgan Hasdemir, tiyatronun kendisine “gençlik aşısı” olduğunu belirtti.

Tiyatroyla tanışmadan önce hasta gibi kalktığını ifade eden Hasdemir, "Şimdi koşarak sahneye gidiyorum. Yedi oyunda oynadım, torunlarım gururla bahsediyor. Evde kalsam belki hayatta olmazdım" dedi.

Ürkmez Kadın Tiyatrosu’ndan 60 yaşındaki Gülay Erdoğan, kanseri tiyatroyla atlattığını belirterek, “Hastanede doktor, sahnede Başkanımız Dr. Cemil Tugay beni iyileştirdi. Dün ilacımı aldım, Ödemiş’te oyun oynadım, bugün sahnedeyim” dedi.

Ekibin tek erkek oyuncusu 81 yaşındaki Tezcan Alkurt ise, cilt kanserini tiyatroyla yendiğini söyleyerek, “Sahnede hastalığımı unutuyorum. Kadınların sorunlarını anlatan bu tiyatro, benim çocukluk aşkım. Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

24 BİN SEYİRCİ, ÖDÜLLÜ BAŞARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Genel Sanat Koordinatörü Vedat Murat Güzel, projenin 10 köyde 200 katılımcıyla büyüdüğünü ve 200’e yakın gösteriyle 24 bin seyirciye ulaştığını anlattı.

“Kırsalda sanata erişimi zor olan insanlara tiyatroyla dokunduk" diyen Güzel, "Örf ve geleneklerini sahneye taşıyan, çoğunlukla kadınlardan oluşan oyuncularımız, doğallıklarıyla izleyiciyi büyülüyor. Ödüller aldık, ama asıl ödül, bu insanların değişen hayatları” dedi.