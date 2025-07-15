İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Gezici Kütüphane Projesi kapsamında hayata geçirilen “Gezici Kütüphane Yollarda” etkinlikleri, 16-18 Temmuz tarihlerinde Torbalı’da düzenlenecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi iş birliği ve katkılarıyla gerçekleştirilecek “Gezici Kütüphane Yollarda” etkinliklerinin yeni rotası Torbalı olacak. Gezici Kütüphane Projesi kapsamında 16-18 Temmuz tarihleri arasında organize edilecek etkinlik, üç gün boyunca çocuklara yönelik birbirinden renkli ve eğitici içerikler sunacak.

“Gezici Kütüphane Yollarda” ile çocukların kitapla kurduğu bağın güçlendirilmesi, kütüphane kullanma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve kültür-sanatla iç içe bir öğrenme deneyimi sunulması hedefleniyor.

Etkinliklerin düzenleneceği parklar, meydanlar ve sosyal alanlar, çocuklar için aynı zamanda hareketli öğrenme ve oyun alanları olarak tasarlandı. Böylece çocukların kente aidiyet duygusu gelişecek, sosyal etkileşim olanakları artacak ve kamusal hizmetlerle temasları güçlenecek.

Yaz tatilindeki çocuklara yönelik sunulan bu yaratıcı ve katılımcı destek onların kitaplar, oyunlar ve eğlenceli sahne gösterileri eşliğinde sosyal dayanışma kültürüyle tanışmalarına ve yeni nesil kütüphanecilik yaklaşımını deneyimlemelerine olanak sağlayacak.

“Gezici Kütüphane Yollarda”, 16 Temmuz’da Çaybaşı, 17 Temmuz’da Yazıbaşı ve 18 Temmuz’da Göllüce mahallelerinde 18.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.