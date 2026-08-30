Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hayrat'ta düzenlenen 4. Çakıroğlu Yayla Şenliği'nde vatandaşlarla buluştu. Çakıroğlu Yaylası Kadınlar Obası ve Büyük Harman Obası bölgelerine ulaşımı sağlayan yollarda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Genç, kalan yaklaşık 7 kilometrelik bölümün de tamamlanacağını açıkladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'un Hayrat ilçesinde düzenlenen 4. Çakıroğlu Yayla Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şenliğe Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, Hayrat Kaymakamı Selçuk Baş, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıoğlu, Çakıroğlu Vakfı Başkanı Adem Çakır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte konuşan Başkan Genç, bu tür buluşmaların sadece eğlence değil birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine de vesile olduğunu söyledi.

VESİLE OLANLARI RAHMETLE ANDI

Yayla şenliklerinin Trabzon'un kültür ve geleneklerinin yaşatılması açısından önemine dikkat çeken Başkan Genç, 'Buraya sadece horon oynamaya, sanatçılarımızı dinlemeye gelmiyoruz. Tabii ki onlar için de geliyoruz. Çünkü horon bizim geleneğimiz, sanatçılarımız da sevdiğimiz güzel sesler ve güzel sözler. Ama biz aynı zamanda bu güzel obada birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek için geliyoruz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin' dedi. Çakıroğlu ailesinin Trabzon'un köklü ailelerinden olduğunu ifade eden Başkan Genç, 'Çakıroğlu ailesi şehrimizin eşrafından, büyük ve köklü bir ailedir. Kültürü, geleneği, geçmişi ve geleceği olan bir ailedir. Bu buluşmamıza vesile olan merhum Ali Çakıroğlu ve Nusret Çakıroğlu ağabeylerimizi rahmetle anıyorum' diye konuştu.

'VASİYET OLARAK KABUL ETTİK'

Başkan Genç, şunları söyledi: 'Merhum Nusret Çakıroğlu ağabeyimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı olacağımı öğrendiğinde Çakıroğlu Obası, Kadınlar Obası ve Büyük Harman Obası bölgemizin yollarının yapılmasını bizden istemişti. Bunu adeta bir vasiyet, bir vazife olarak kabul ettik. Eğer bu topraklar bize ecdadımızın ve şehitlerimizin kanıyla, canıyla emanet ettiği ve ilelebet Türk yurdu olarak muhafaza edeceğimiz topraklarsa, bu topraklara güzel yollardan, güzel ulaşım imkanlarıyla ulaşmak da bizim görevimizdir. Çok şükür, 10 kilometrelik kısmı tamamladık ancak işimiz henüz bitmedi. Kalan yaklaşık 7 kilometrelik yolumuz var. Hem Çakıroğlu hem Kadınlar Obası tarafındaki yollarımızı tamamlamak için çalışacağız.' Başkan Genç'in yol müjdesi, şenliğe katılan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.