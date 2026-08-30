30 Ağustos Zafer Bayramı, yalnızca bir askerî zaferin yıl dönümü değil; yok edildiği düşünülen bir milletin, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yeniden ayağa kalkışının ve bağımsızlık iradesini tüm dünyaya göstermesinin simgesi olarak tarihteki yerini aldı.

MERSİN (İGFA) - Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın askerî dehası, tavizsiz vatan sevgisi ve milletine duyduğu sonsuz güvenle liderlik ettiği Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi de çocukların milli bayramların taşıdığı tarihsel ve toplumsal değerleri erken yaşta öğrenmeleri ve Atatürk'ün mirasını geleceğe taşımaları amacıyla düzenlediği etkinlikleri sürdürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Mezitli Çocuk Kampüsü'nde düzenlenen kutlama programı, çocukların hazırladığı birbirinden renkli gösterilere sahne oldu.

ÇOCUKLAR YETENEKLERİNİ BÜYÜK ZAFER'İN COŞKUSUYLA BULUŞTURDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi. Mezitli Çocuk Kampüsü öğrencileri 'Çınaraltı Zafer Alayı' adlı drama oyununu sahnelerken, çocuk korosu da 'İleri Marşı' ile 'Biz Atatürk Gençleriyiz' eserlerini seslendirdi.

Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencileri ise 'Müzedeki Gece' adlı drama gösterisini izleyicilerle buluşturdu. Program, Mezitli Çocuk Kampüsü öğrencilerinin sergilediği Silifke Yöresi ve Toroslar Çocuk Kampüsü öğrencilerinin sunduğu Teke Yöresi halk oyunlarıyla devam etti.

Program kapsamında fuaye alanında ziyarete açılan 'Çocukların Gözünden' adlı fotoğraf sergisinde de çocukların kendi kadrajlarından çevreye, yaşama ve ayrıntılara bakışlarını yansıtan özgün fotoğraf kareleri yer aldı.

Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünün gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşayan çocuklar, hazırladıkları gösterilerle hem yeteneklerini sergiledi hem de 30 Ağustos'un anlamını sanatla buluşturdu. Program, toplu fotoğraf çekimi ve sergi ziyaretinin ardından sona erdi.