Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin artan girdi maliyetleri karşısında üreticinin yükünü hafifletmek ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği 'Üreticilere Mazot Desteği Projesi' hız kesmeden sürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - 13 ilçede dağıtımlar tamamlanırken, 31 Ağustos'ta başlayacak final haftasında 6 ilçedeki üreticilere de mazot destek kartları ulaştırılacak. Projenin tamamlanmasıyla Denizli genelinde 10 bin 66 üreticiye toplam 704 bin 880 litre mazot desteği sağlanmış olacak.

MAZOT DESTEĞİ DAĞITIMLARI DEVAM EDİYOR



Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak, aile işletmelerini korumak ve çiftçilerin en büyük gider kalemlerinden biri olan akaryakıt maliyetlerine karşı can suyu olmak amacıyla başlattığı projede dağıtım programına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde 3 haftalık planlama doğrultusunda; ilk hafta Beyağaç, Çameli, Bekilli, Baklan, Sarayköy, Kale ve Serinhisar ilçelerinde; ikinci haftada ise Buldan, Tavas, Çal, Babadağ, Çardak ve Bozkurt ilçelerinde üreticilere mazot destek kartları teslim edildi.



ÇAVUŞOĞLU: 'TOPRAK BOŞ KALMASIN, ÜRETİCİ KAZANSIN'



Üreticiyi baş tacı etmeye ve üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Çiftçimizin, üreticimizin alın terine sahip çıkmayı en temel görevimiz olarak görüyoruz. Artan mazot ve girdi maliyetlerinin toprağını işleyen hemşehrilerimizin belini bükmesine izin veremeyiz. Bu destekle amacımız üreticimizin üretim maliyetlerine bir nebze de olsa katkıda bulunmaktır. Üreticimiz ürettikçe Denizli'mizin kazanacağını biliyoruz. Bu nedenle her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.