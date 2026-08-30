30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, Bursa'nın İnegöl ilçesinde de düzenlenen resmi tören ve kutlama programlarıyla coşkuyla kutlandı.

BURSA (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla İnegöl'de düzenlenen resmi törenler, bu sabah saat 09.00'da Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma programıyla başladı.

Törene; ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet ve jandarma mensupları, gaziler ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'ndaki törende Kaymakamlık, İnegöl Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri anıta sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'ndaki tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

KENT MEYDANI VE YENİ YAŞAM ALANINDA ZAFER BAYRAMI COŞKUSU

Atatürk Anıtı'ndaki programın ardından saat 09.30'da törenler Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı içerisinde bulunan İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası önündeki alanda devam etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında burada; günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılırken, öğrenciler tarafından Zafer Bayramı'na ilişkin şiirler seslendirildi. İnegöl Belediyesi Halk Dansları ekipleri de sergiledikleri gösterilerle kutlamalara renk kattı. Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesindeki tarihi önemine vurgu yapılırken, milli birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

TEBRİKLER KAYMAKAMLIK MAKAMINDA KABUL EDİLDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programlarının son bölümünde ise saat 10.30'da Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü gerçekleştirildi. İlçe protokolü ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen tebrik kabulünün ardından İnegöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen resmi programlar tamamlandı.

İnegöl'de gerçekleştirilen törenlerde 30 Ağustos Zaferi'nin gururu ve coşkusu hep birlikte yaşanırken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlar bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.