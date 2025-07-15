Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent ulaşımına çağdaş bir soluk kazandıracak Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, modern ulaşım vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Alikahya Stadyum Tramvay Hattı ile hem kent içi trafiği rahatlatmayı hem de vatandaşlara hızlı, konforlu ve sürdürülebilir bir ulaşım alternatifi sunmayı hedefliyor. Büyükşehir’in Alikahya’da yürüttüğü çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor.

GÜZERGAHTA YOĞUN ÜSTYAPI ÇALIŞMASI VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında; Binnur Sokak, Akyazı Sokak, Sultan Murat Caddesi, Fatma Seher Hanım Caddesi, Sakıp Sabancı Bulvarı ve Bağımsızlık Caddesi güzergahında ray döşeme işlemleri hızla devam ediyor. Bu alanlarda şimdiye kadar 2.500 metre ray döşemesi, 1.400 ton baskı asfalt serimi, 8.500 ton üstyapı malzemesi serimi, 1.500 metre bordür, 2.600 metrekare parke döşemesi tamamlandı.

83 ARAÇLIK AÇIK OTOPARK TAMAMLANDI

Projenin önemli noktalarından biri olan 1. ve 2. istasyonlarda; kanopi ve cam montajları, turnike sistemleri, elektrik altyapısı ve reklam panoları titizlikle yerleştiriliyor. Böylece hem estetik hem de işlevsel duraklar vatandaşların hizmetine sunulacak. Sultan Murat Caddesi'nde, tramvay yolunu araç yolundan ayırmak amacıyla sınır elemanı (yumurta taşı) döşemeleri tamamlandı. Ayrıca caddenin karşısında yer alan 83 araçlık açık otopark da tamamlanarak kullanıma açıldı.

KAVŞAKLARDA GÜVENLİ TRAFİK İÇİN DÜZENLEME

Proje güzergahında yer alan 6 farklı kavşakta, trafik güvenliğini artırmaya yönelik bordür döşeme, parke serimi ve sinyalizasyon sistemlerinin montajı sürüyor. Fatma Seher Hanım Caddesi’nde; asfalt serimi, bordür ve parke döşeme çalışmaları ile birlikte yağmursuyu ızgara montajı da gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda 2. istasyonun teknik montajları da bu bölgede devam ediyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI SORUNSUZ İLERLİYOR

Sabancı Bulvarı’nda; içme suyu ve atık su altyapı sistemleri, tramvay hattı kazısı, Telekom ve elektrik hatları ile ray döşeme işlemleri sürüyor. Ayrıca burada katenar direk montajı, enerji hattı, bordür, tretuvar, baskı beton ve asfalt uygulamaları da yapılacak. Ayrıca 3 ve 4 numaralı istasyonların inşaatlarına da başlanacak.

5.000 M3 RAY HAT KAZISI TAMAMLANDI

Bağımsızlık Caddesi güzergâhında ise ray hattı ana imalatları tamamlanıyor. Elektrik hattı döşeme ve karayolu kazı çalışmaları devam ederken, 5. ve 6. istasyonların inşaatına ve çevresel düzenlemelerine başlandı. Bağımsızlık Caddesi üzerinde gerçekleştirilen 5.000 metreküplük ray hattı kazısı başarıyla tamamlandı. Ayrıca, ulaşım entegrasyonu kapsamında planlanan 2 yeni istasyonun yapımına başlanacak.

KESİNTİSİZ ULAŞIM İMKANI SUNULACAK

Elektrikli ulaşım altyapısı kapsamında proje genelinde şimdiye kadar 98 adet katenar direği, 3.800 metre seyir teli ve 3.800 metre portör teli döşemesi tamamlandı. Proje tamamlandığında vatandaşlar, Kuruçeşme Durağı’ndan Kocaelispor Stadyumu’na kesintisiz ulaşım imkanına sahip olacak.