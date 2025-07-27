İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Parkta Etkinlik Var” programıyla İzmirlileri kentin eşsiz doğasıyla buluşturmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Temmuz ayı boyunca İzmirliler, Çakalburnu Lagünü, kent merkezindeki cennet Kültürpark, Olivelo Yaşayan Parkı ve İnciraltı Terapi Bahçesi’nde düzenlenen etkinliklerde unutulmaz bir deneyim yaşadı. Program ağustos, eylül ve ekim aylarında da devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yurttaşların doğayla bütünleşmeleri ve kent ekosisteminin güzelliklerini keşfetmeleri için başlattığı Park’ta Etkinlik Var gezileri tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen proje kapsamında temmuz ayı içinde doğa ile iç içe dört etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliklere her yaş grubundan çok sayıda İzmirli katıldı.

ÇAKALBURNU LAGÜNÜ KEŞFEDİLDİ

Gezilerde İzmir Körfezi’nin önemli sulak alanlarından biri olan ve biyolojik çeşitliliğiyle bölge ekosistemine büyük katkı sağlayan Çakalburnu Lagünü’nde Kuş Gözlem Etkinliği gerçekleştirildi. Doğal yapısını koruyan lagün, flamingolardan balıkçıllara, uzunbacaklardan tepeli pelikana kadar birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor ve göç dönemlerinde önemli bir konaklama alanı olarak biliniyor. Bu eşsiz ekosistemde katılımcılar, kuşları doğal yaşam alanlarında yakından gözlemleyerek hem kuş türlerini tanıma hem de sulak alanların korunmasının önemi hakkında bilgi verildi.

OLİVELO’NUN EŞSİZ DOĞASINDA KEYİFLİ YÜRÜYÜŞ

Güzelbahçe Yelki’de, Olivelo Yaşayan Parkı’ndaki gözlem etkinliğinde katılımcılar park içindeki yürüyüş rotasında, rehber eşliğinde İzmir Yarımadası’na özgü erkence zeytin ormanlarını keşfetti. Etkinlikte Akdeniz bitki örtüsü ve doğal yaşam hakkında bilgiler verilirken, doğa yürüyüşü sırasında çevre bilinci ve sürdürülebilirlik üzerine sohbet edildi.

KÜLTÜRPARK’IN SAKLI CENNETİ TANITILDI

Kültürpark’ta kuş gözlem etkinliğinde ise özellikle şehir içindeki yeşil alanların kuş türleri açısından ne kadar zengin ve önemli olduğu vurgulandı. Katılımcılar, çeşitli ötücü kuşların gözlemi sırasında ekosistemdeki canlı çeşitliliği hakkında bilgilendirildi.

İNCİRALTI’NDA “TOHUMDAN SOFRAYA” KEŞFİ

İnciraltı Terapi Bahçesi’nde ilk kez düzenlenen “Tohumdan Sofraya” isimli doğa temelli öğrenme etkinliğinde katılımcılar, domates üzerinden tohumdan fideliğe uzanan süreci deneyimledi. Etkinliğe Erasmus programı kapsamında İzmir’de bulunan yabancı öğrenciler de katılarak sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında bilgi verildi.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

“Parkta Etkinlik Var” programı yıl boyunca farklı tarihlerde ve lokasyonlarda devam edecek. Etkinlikler İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulmaya devam edecek. Ağustos, eylül ve ekim ayı programları ise şöyle:

3 Ağustos 2025 Pazar günü - Çakalburnu Lagünü Kuş Gözlem Etkinliği

16 Ağustos 2025 Cumartesi günü - Kültürpark Kuş Gözlem Etkinliği

17 Ağustos 2025 Pazar günü - Olivelo Yaşayan Parkı Doğa Gözlem Etkinliği

6 Eylül Cumartesi günü - Çakalburnu Lagünü Kuş Gözlem Etkinliği

20 Eylül Cumartesi günü - Çakalburnu Lagünü Kuş Gözlem Etkinliği

21 Eylül Pazar günü - Kültürpark Kuş Gözlem Etkinliği

12 Ekim Pazar günü - Olivelo Yaşayan Parkı Doğa Gözlem Etkinliği

25 Ekim Cumartesi günü - Çakalburnu Lagünü Kuş Gözlem Etkinliği

26 Ekim Pazar günü Olivelo Yaşayan Parkı Doğa Gözlem Etkinliği