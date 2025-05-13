İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı kent vizyonu doğrultusunda “İzmir’in Dijital İkizi” projesi çalışmaları sürüyor.İZMİR (İGFA) - Projeyle kentin tüm yapısal, çevresel ve sosyal dinamikleri dijital ortama taşınarak, daha akıllı ve dirençli bir şehir yönetiminin altyapısını oluşturulacak. Sistem, yöneticilere veriye dayalı ve anlık karar alma süreçlerinde etkin bir araç sunacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle Türkiye’de örnek bir model oluşturacak ve dijital kentleşme konusunda öncü rol üstlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin dijital dönüşümünde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Büyükşehir şirketlerinden İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından geliştirilme süreci devam eden “İzmir’in Dijital İkizi” projesi, kentin tüm yapısal, çevresel ve sosyal dinamiklerini dijital ortama taşıyarak, daha akıllı ve dirençli bir şehir yönetiminin altyapısını oluşturacak.

Proje kapsamında ulaşım, altyapı, yeşil alanlar, afet riski, iklim verileri ve kentsel dönüşüm bölgeleri gibi İzmir’e özgü pek çok veri seti, üç boyutlu modeller ve katmanlarla dijitalleştirilecek. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), yapay zeka, büyük veri analitiği ve IoT altyapılarıyla desteklenen sistem, İzmir’e özel senaryolarla çalışacak şekilde tasarlanıyor.

KRİTİK KARARLAR VERİYE DAYALI OLARAK ALINACAK

Dijital ikiz altyapısı, İzmir’de yöneticilere veriye dayalı ve anlık karar alma süreçlerinde etkin bir araç sunacak. Proje tamamlandığında, trafik yoğunluğu takibi, güzergâh optimizasyonu, afet senaryolarının simülasyonu ve iklim etkisi analizleri gibi çok sayıda uygulama, bu sistem üzerinden yürütülebilecek.

Kent yönetimi, bu teknolojik altyapı sayesinde mevcut durumu anlık olarak izleyebilecek, olası kriz ve afet senaryolarına karşı hazırlıklı olabilecek ve stratejik planlamaları daha isabetli biçimde gerçekleştirecek.

PAMUK: İZMİR’İ VERİYE DAYALI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ Genel Müdürü Andaç Pamuk, “İzmir’in Dijital İkizi projesiyle şehrimizi veriye dayalı bir geleceğe hazırlıyoruz. Bu sistem, sadece görsel bir şehir haritası değil. Karar süreçlerine yön verecek, riskleri önceden analiz edecek ve sürdürülebilirliği merkezine alacak bir teknoloji altyapısı olacak. İzmir’in bu alanda kendi kapasitesiyle ilerlemesi, Türkiye’nin diğer şehirlerine de ilham verecek" dedi.

KATILIMCI, ŞEFFAF VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MODEL

Proje, yalnızca teknik altyapı değil; aynı zamanda katılımcı ve açık bir üretim modeliyle hayata geçirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, dijital ikiz sistemini özgür yazılım ve açık veri teknolojileri ile geliştirecek. Belediyenin iştirak şirketlerinden akademik kurumlara, sivil toplum kuruluşlarından özel sektöre ve bağımsız bireylere kadar konuyla ilgili tüm uzmanların katkı sunabileceği bir yapı kurulacak.

İş birlikleri sayesinde hem belediye çalışanları hem de kentteki farklı paydaşlar, projeye açık platformlar üzerinden katılım sağlayabilecek. Bu yaklaşım, projenin sadece teknik olarak değil, aynı zamanda demokratik ve sürdürülebilir bir kamu altyapısı olarak gelişmesini mümkün kılacak. Kamu kaynaklarıyla yürütülen çalışmanın çıktıları da kamu malı olarak toplumla paylaşılacak.

GÜVENLİ SİSTEM KURULACAK

Tüm veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlenecek ve sistem, kamu yararını gözeten şeffaf bir yapıyla yönetilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, İzmir’de veri güvenliği ve etik yönetim konusunda da yüksek standartlar hayata geçirilmiş olacak.

2030 VİZYONUNA HİZMET EDECEK

“İzmir’in Dijital İkizi” projesi, İzmir’in 2030 vizyonuna katkı sağlayarak şehrin daha yaşanabilir, dirençli ve sürdürülebilir bir kent haline gelmesini destekleyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle birlikte Türkiye’de örnek bir model oluşturacak ve dijital kentleşme konusunda öncü rol üstlenecek.