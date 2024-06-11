İzmir İş dünyasının tanınmış isimlerinden Sanayici iş adamı, ESİAD geçmiş dönem başkanı Mustafa Karabağlı, İzmir’e yakın tarihin en büyük yatırımlarından birine imza atmaya hazırlanıyor. İzmir Ege Medya Platformu Üyesi gazeteci yazarlar ile bir araya geldiği toplantıda çarpıcı açıklamalar yapan Karabağlı, otomotiv ve enerjide İzmir’e 150 milyon dolarlık yatırım yaparak 1000 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı.İZMİR (İGFA) - İnşaat, Enerji, Aydınlatma gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren İzmir iş dünyasının tanınmış isimlerinden Mustafa Karabağlı, sürpriz yatırımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Luna elektrik sayaçlarındaki yönetim kurulu başkanlığı görevi yıl sonunda sona erecek olan Karabağlı, şimdi otomotiv üretimi ile farklı sektörlere iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Elektrikli otomotiv üretimine giren Karabağlı, 2025 yılında üretime başlamayı planlıyor. Diğer taraftan Karabağlı, Enginar isimli gıda firmasına yatırım yaparak gıda sektörüne de adım attı.

İzmir Ege Medya Platformu üyelerinin geleneksel hale gelen sektörel buluşmaları kapsamında bir araya geldiği Mustafa Karabağlı, ekonomiye bakışına ve sektörel yatırımlara ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

KARABAĞLI FONU OLARAK HER SEKTÖRE YATIRIM YAPMAYA ADAYIZ

Kendisinin aynı zamanda bir yatırımcı olduğunu dile getiren Karabağlı dönem dönem çeşitli sektörlere yatırım yaptıklarını belirterek, “Yarın tekstil veya makinaya da yatırım yapabiliriz. Bizim için her alan yatırım yapmaya adaydır. Yeter ki doğru ışık görelim. Doğru insanı bulduğumuza inanalım” şeklinde konuştu.

Diğer taraftan üretim iştahını ve istihdamı artırmak zorundayız diyen Karabağlı, gençlere hayata erken atılma çağrısı yaptı. Karabağlı, “İşveren çalışacak işçi bulamıyor. Gençler iş bulamıyor. Bu çarpık durumu düzeltmeliyiz. Eski sefertası ile işe gitme dönemi çoktan geçti. Dünya küresel bir yapıda artık. Z, Alfa, Beta ne kuşağı olursa olsun onların beklentilerine göre sistem oluşturmamız gerekiyor. Ücret politikaları ve çalışma konforunu yeniden ele almalıyız. Gençlerimiz de kesinlikle hayata atılmayı geciktirmesinler. Ne kadar erken iş hayatına atılırlarsa kendileri için o kadar avantajdır” ifadesini kullandı.

İş hayatına10-20 metrekarelik dükkânlardan başlayarak bugünlere geldiğini vurgulayan Elektrik Elektronik Yük. Mühendisi tanınmış işadamı Mustafa Karabağlı; “O zaman bu girişimler bizim için bir denizdi, hatta okyanustu. Ancak geldiğimiz noktada o süreçte bulunduğumuz yerin aslında bir deniz değil, göl olduğunu anladık. Şimdi ise önce denizlere sonra da okyanuslara açılma hedefiyle yola çıktık” diye konuştu.

Elektrikli araç yatırımı ile birlikte daha teknoloji odaklı olma hedefinde ilerlediklerini kaydeden ve elektrikli araç üretiminin artık Türkiye’de yeni bir trend olduğunu vurgulayan Karabağlı, 2 senedir elektrikli araç üretimi ve enerji depolama sistemlerine yönelik çalışmalar yaptıklarını ve bu sektörlerin ana sektör yatırımları olacağının altını çizip sözlerine şöyle devam etti:

İZMİR’E 150 MİLYON DOLARLIK YATIRIM BİN KİŞİYE İSTİHDAM

“Otomotiv ve enerji depolamayı birlikte bir bütün olarak düşünüyoruz. İkisiyle beraber 130 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. Bu yatırımlarımız için de 20 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yaptık. Toplamda ise İzmir’e 150 milyon dolarlık yatırım öngörüyoruz.

20 BİN ARAÇ ÜRETİLECEK

“Elektrikli araç üretiminde hafif ticari araç segmentinde olmayı planlıyoruz. Bu hafif ticari araç genelde şehir içi ulaşımına yönelik olacak. 1 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. 40 mühendis bu konuda çalışıyor. 10’u mekanik aksam ve tasarım tarafında çalışıyor. Prototip atölyemiz var. İAOSB’de 5 bin metrekarelik yerimizde prototipler geliştiriyoruz. Aliağa Organize Sanayi Bölgesinde ise 80 bin metrekarelik bir alanda fabrikamızın yatırımına başladık. Arabanın seri üretimini de burada yapacağız. Hayalimiz ilk etapta yıllık 10 bin civarında araç üretimi olacak. Kısa sürede bunu 20 bine çıkaracağız. Toplam araç üretim yatırım kapasitemiz ise yıllık 30 bin araç üretimi olacak. Hedefimiz önümüzde ki 5 yıl içinde 30 bin kapasiteye ulaşmak. Üreteceğimiz araçlar ilk aşamada 90 km hıza, 250 ve 400 km menzile sahip olacak. 2025 yılında otomotiv üretimine başlamayı hedefliyoruz. Yatırımı tamamladığımızda da 1.000 kişiye istihdam sağlayacağız.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİ İLE DAHA BÜYÜK DENİZLERE ADIM ATIYORUZ

Elektrikli araç sektörü ve cirosu çok büyük bir pazardır. Diğer tüm işlerimizi elliyle yüzle çarpacak bir yatırım olacak. Bu yatırımla daha büyük denizlere adım atıyoruz. Şimdiye kadar biz bir gölde idik. Bu yatırımla birlikte daha büyük denizlere adım atıyoruz. Bu hedefimizi başarırsak okyanuslara açılırız.

Elektrikli araç üretimine girdiğimizde o sektörle ilgili ne yapacağımızı, o yatırımın ciro büyüklüklerine bakarak kendimize yeni hedefler koyuyoruz.

Elektrikli araç üretiminin diğer içten yanmalı veya patlamalı motorlu araçlara göre yatırım maliyeti daha ucuz. Bu süreçte dünyaca ünlü otomotiv üreticileri bu sektörde artık kontrolü yitirmeye başladılar. Bunun için de büyük firmalar tarafından elektrikli araçlar için negatif bir kampanya başlattılar. Petrol lobisi bu gelişmelerden bir miktar tedirgin ancak bu işi güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları çözecek.

ANA İŞ KOLLARIMIZDAN BİRİSİ ENERJİ ÜRETİMİ VE DEPOLAMA OLACAK

Bizim yatırımlarımızın en önemli gündem maddelerinden birisi de enerji yatırımları olacak. EPDK 5 yıl sonra yenilenebilir enerji alanında yatırım yapacaklara lisans verme kararı aldı. Fakat bir şart koydu. Ne kadar megavat yatırım yaparsanız o kadarda depolama şartı getirdi. Depolama sistemleri ülkemizin şu an en çok ihtiyaç duyduğu yatırımdır. Bu nedenle de enerji depolama alanında da ciddi yatırımlarımız olacak. Enerji üretimine girdik. Van’da yenilenebilir enerji üretimi konusunda önemli bir yatırıma imza atacağız.

GIDA SEKTÖRÜNE DE GİRDİK

Enginar ile Catering sektörüne girdik. Müşterisi olduğum var olan bir firmaya yatırımcı olduk. Gıda sektöründe de büyüme olacağını öngörüyoruz. Kemalpaşa’da bu alanda yeni bir fabrika kuruyoruz. Gıda sektöründe de büyüme hedefindeyiz. Sanayi ve ürün çeşitliliği oluşturacağız. Gıda sektörüne de bu şekilde adım atmış olduk.

TÜRKİYE’NİN HER YIL ÇOK CİDDİ SAYIDA KONUTA İHTİYACI VAR

Konut sektörü ise bizim uzun yıllar aktif olduğumuz bir sektör. Türkiye’de çok büyük bir barınma sorunu var. Barınma sorunu Türkiye’nin nüfus artışı ve yaşama şeklinin değişmesiyle de ilgili. Feodal yapıdan bireysel yapıya doğru bir dönüş oldu. Çekirdek aile kavramı değişti. Bireysel yaşam arttı. Göç arttı. Zaten ciddi konut açığımız var. Kentsel dönüşüm de yeterince yol alamadık. 2005’ten önce yapılan konutlar dönüşüme girmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Türkiye’nin yılda 1 milyon konut üretimine ihtiyacı var.

UYDU KENTLER KURULMALI

Şehirlerde uydu kentler kurulmalı. Kentsel dönüşüme girecekler burada barınmalı. Belediyelerin ellerinde imara açacakları bir sürü arazi var. Belediye buralardan elde ettiği değere de yüzde 50 katlı koyarak birbirini destekleyen mekanizmalar ile bu mesele çözülebilir. Barter yöntemleri ile bu iş desteklenmelidir. Sadece emsal artışları ile ve bu altyapıyla sorunları çözemeyiz.

21 seneye yakın bir süredir İnşaat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Mepa ve Luvi projelerimiz devam ediyor. Konut, işyeri ve ofis üretimleri yapıyoruz. Bu alanda yatırımlarımız devam edecek. Şu anda Seferihisar’da 65 dairelik bir konut projemiz devam ediyor. Yüzde 70’i tamamlandı. Narlıdere de 270 dairelik bir konut projemiz devam ediyor. Konutla ilgili yeni projelerimiz olacak. İnşaat sektöründe de büyümeyi hedefliyoruz. Aydınlatma sektöründe de var olmaya devam edeceğiz.

LUNA’NIN SATIŞINDAN İYİ BİR SERMAYE BİRİKİMİMİZ OLDU

Bizim şirketlerimizden birisi de Elektrikli sayaç üretimi yapan Luna şirketiydi. Şu an halen Luna şirketi Yönetim Kurulu başkanıyım. Ancak yıl sonunda bu görevim sona erecek. Bu sektörde yurt içi pazar payı olarak yüzde 90 gibi değerlere ulaşmıştık. İhracatla ilgili ülkelerin kendi yapılarından kaynaklı sorunlar vardı. Bu nedenle aynı sektörde faaliyet gösteren dünyanın en büyük firmalarından biri talip çıkınca şirketin tamamını sattık. Dolayısıyla bu iş kolundan ayrılıyoruz. Bu iş kolundan iyi bir sermaye birikimi oluşturmuş olduk.”

MEDYA SEKTÖRÜNE NEDEN GİRDİ NEDEN ÇIKTI

Medya sektörüne girişi ve kısa sürede ayrılmasının nedenleri hakkında gelen soruları da cevaplayan Mustafa Karabağlı, “Medya bizim çok arzu ettiğimiz hayal ettiğimiz bir sektör değildi. Medya sektörüne tamamen masumane ve sosyal sorumluluk duygusu ile girdik” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amacımız İzmir’den uydudan yayın yapan tek TV kanalını yaşatmaktı. Bizim hayatımız 1 koy 5 al üzerine kurulamaz. Bazen de 5 koyup hiç almadığınız da olmalıdır. Biz de bu bakış açısıyla burayı düzeltelim, İzmir’in var olan bir yerel televizyonu yaşasın istedik. Ortak olduk. Ortak olurken giriş aşamasında bir sermaye koymadık ama bir yatırım için taahhütte bulunduk. Fakat biz sonra gördük ki burada da işler farklı yürüyor. Burada bizim hayat felsefemiz, iş disiplinimiz ve iş tarzımızdan farklı yürüyor. Eşimin de bu süreçte önemli gözlemleri oldu. Biz aile olarak toplandık ve bu işten çekilme kararı aldık. Bir müddet sonra ya incineceğiz ya çıkacağız. Daha uzun vadede çıkarsak daha fazla erozyona uğrayacaktık ve daha çok zor olacaktı. Tekerleği tersine çeviremeyeceğimizi anladığımız için medyadan çıkma kararı aldık.

EBSO’YA ADAY OLACAK MI?

Daha önceki seçimlerde adaylığını ilan ettiği EBSO konusunda ‘yeniden aday olacak mısın?’ sorusunu da yanıtlayan Karabağlı, “EBSO’da meclis üyesi olduğunu kaydederek, EBSO’da geçmişte bir adaylık süreci yaşadık. Şu anda EBSO’nun seçilmiş bir başkanı ve yönetimi var. Olması gerekenleri yapıyorlar. Muhakkak ki artıları eksileri vardır. Hiç kimse yüzde yüz doğru olamaz. Ellerinden geleni yapıyorlar. Aday olur muyum? O dönem geldiğinde süreci değerlendirir ve karar veririz. Sivil Toplum da görev almak kendinizden bir şeyler vermekle olur.

Ben şu anda AOSB’de Yüksek İstişare Kurulu başkanıyım. Karşıyaka Spor Kulübünde 2.’ci başkanım. BASİFED Yönetim Kurulu üyesiyim. ESİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesiyim. Birçok STK’da zaten çok sayıda sorumluluk ve görev üstleniyoruz. Vakti geldiğinde EBSO için de düşünür, değerlendiririz. Daha önümüzde çok zaman var.

Yurtdışında hızlı tren ve Toyota Otomotiv projelerinde önemli görevler üstlenen Karluna Yönetim Kurulu üyesi ve İş Geliştirme Direktörü Mert Karabağlı ise, toplantıda teknoloji kuşağının beklentilerini anlattı.

İzmir Ege Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan ise, İzmir’e kazandırdığı yatırımlar ve sağladığı istihdam için iş adamı Mustafa Karabağlı’ya teşekkür etti. Kaplan, “Bugüne kadar 100’ü aşkın sektörel ve fikir organizasyonu gerçekleştirdik. Bundan sonra da sektörel ve fikir buluşmalarına devam edeceğiz” dedi.