İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menderes Belediyesi tarafından hizmete alınan Kent Lokantası’nın açılışına katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yurttaşlara sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatta yemek hizmeti sunmak için Menderes Belediyesi tarafından Ayyıldız Parkı içerisinde hizmete alınan Kent Lokantası’nın açılışına katıldı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in ev sahipliğinde yapılan açılış törenine CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve yurttaşlar da katıldı. Belediye şirketi Cumaovası AŞ tarafından işletilen ve ilk etapta günlük bin kişilik yemeğin çıkacağı lokantada, 3 çeşit yemek, ekmek ve su 90 TL’den halka sunuluyor. Kent Lokantası’nın ilk günü menüsünde ise mercimek çorbası, tas kebabı, pirinç pilavı ve cacık yer aldı. Menüde her gün farklı yemekler yer alacak.

“BİR YANIMIZ EKREM BAŞKAN İLE BİRLİKTE”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kent Lokantası uygulamasının Türkiye dışında bir yerde olmadığını ve İstanbul’da başladığını vurgulayarak, “Ekrem Başkan, şu anda hepimiz adına görev yaparken, hepimiz adına mücadele ederken, kabul edemediğimiz, vicdanlarımızda çok büyük sızıya neden olan bir kararla tutuklandı ve şu anda cezaevinde. O orada oldukça, onunla birlikte bizim bir tarafımız hapiste. Bir tarafımız onunla birlikte o hücrede yatıyor. Emin olun. O değerli başkanımız İstanbul'da yoksulluk üzerine çok çalıştı. Geçen dönemde kent lokantası fikrini geliştirdiler. Birkaç tane açarak denediler. Ondan sonra gösterilen ilgiden ve memnuniyetten anlaşıldı ki işe yarıyor. Sonra Türkiye'nin her yerinde yeni kent lokantaları açılmaya başlandı. Biz de halkımızın talepleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi olarak kentin 5 farklı noktasında Kent Lokantası açtık. İlçe belediyelerimiz arasında kendi ilçelerinde açanlar oldu” dedi.

“BELEDİYE GÜVENCESİ VAR”

Kent Lokantaları’nın sosyal hizmet işi olduğunu kaydeden Başkan Tugay, “Belediyenin karı olmadığı gibi belediyenin bütçesinden sağladığı bir katkı da var. Bizim amacımız insanlarımızın karnının doymasını sağlamak. Pahalılık, yoksulluk oldukça, merdiven altı üretimlerle, sağlıksız gıda üretimi de çok oluyor. Yediğimiz içtiğimiz şeyler artık maliyeti düşük olsun diye sağlıksız şartlarda üretiliyor. İnsanların fazla parası olmadığı için sağlıksız, ucuz alış verişe yöneliyor. Bunun da önünde durmak istiyoruz. Belediye burada pişirilen ve sunulan her türlü gıdanın sağlıklı olduğunun garantisini verdiği için bu tesislere ihtiyaç var” dedi.

“KENT LOKANTALARI ESNAFIN İŞİNE ENGEL OLMUYOR”

İzmir’in nüfusunun 4 buçuk milyonluk olduğunu ve Kent Lokantaları’nın esnafın işine engel olmadığını belirten Başkan Tugay, ihtiyaç sahibi yurttaşlara Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak ücretsiz yemek dağıttıklarına da dikkat çekti. Ülkede yoksulluk bitene kadar bu ve buna benzer hizmetleri yapmaya devam edeceklerini aktaran Başkan Tugay, “Ülkemiz gelir eşitsizliği açısından inanılmaz adaletsiz bir duruma getirildi. Bu yüzden dünyada diğer başka ülkelerde olmayan böyle işler yapmaya mecbur kaldık. Bir kısım insan kendi yandaşını inanılmaz zengin ederken, bunu hepimizin cebinden, evlatlarımızın boğazından, emeklilerimizin hakkından hukukundan çalarak yaptı. Bu yaratılan yoksulluğa karşı belediyelerimizin bu tür sosyal hizmetleri geliştirmesi karşısında kimse tek bir laf dahi edemez” şeklinde konuştu.

“DERDİNİZE ORTAK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ülkede yaşanan derin yoksulluğa karşı sosyal destekleri artırabildikleri kadar artıracaklarına dikkat çeken Başkan Tugay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnsanlarımızın aç, evsiz kalmaması, sağlık sorunları yaşadığında sahipsiz kalmaması ve çocuklarını okutabilmesi, bakıma muhtaç insanların evde destek alabilmesi için daha çok çalışmaya, her sene daha fazla insana hizmet götürmeye devam edeceğiz. Bu mücadelemizi ülkedeki yoksulluk ve adaletsizlikleri bitirene kadar sürdüreceğiz. Biz tüm yurttaşlarımızın vicdanlarına, ahlaklarına, onların duyarlılıklarına, vatan sevgilerine hep inandık. Bütün içtenliğimizle sizin derdinize ortak olmaya devam edeceğiz.”

“ARTIK SİYASET YAPMA GÜNÜ”

Bazı liselerde öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesinin ardından, öğrencilerin durumu protesto etmesine de atıfta bulunan Başkan Tugay, konuşmasını şöyle tamamladı:

“‘Öğretmenlerimizi aldınız. Eğitimimizi geriye çektiniz. Bizlere kötülük yapıyorsunuz' diyen çocuklar var ya... O çocukların onurunu, o çocukların üzüntüsünü herkesin yüreğinde hissetmesini bekliyoruz. O nedenle artık siyaset yapma günü. Artık her türlü mücadeleye katkı verme günü. Ayrışmadan bu vatanı sömürenlerden kurtarma günüdür. Kararlı, inançlı cesur olun. Doğrunun arkasında durun. Gariban insanları savunun. Çocukların hakkını savunun. Onları birilerine yem etmeyin. Bu ülkenin geleceğini birilerine esir etmeyin. Bugün omuz omuza mücadele ettiğimiz tüm yoldaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımızla birlik içerisinde çalışıyoruz. Bir ailenin fertleri gibi çalışıyoruz. Birlik ve beraberliğin önce bütün İzmir'de, ardından da bütün Ege'de, Türkiye'de çok daha büyüyerek devam edeceğine yürekten inanıyorum. Biz bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız. Bu yolda hepimize kolay gelsin.”

“BU SOFRADA BEREKET VAR”

Göreve geldiğinden bu yana çok çalıştıklarını ve çabaladıklarını belirten Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek de, “Bugün açılışını yaptığımız Kent Lokantası ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. Ayrıca toplumsal dayanışmayı ve eşitliği pekiştirecek bir adımı da atmış oluyoruz. Kent Lokantamızda uygun fiyatlarla kaliteli yemeğin yanında kardeşlik, paylaşma ve dayanışma ruhu da bir arada olacak. Kent Lokantamız vatandaşımızın cebine bir artı sağlayacak. Hedefimiz, tüm vatandaşlarımıza daha yaşanabilir, daha eşit bir ortam sağlamak” diye konuştu. Konuşmaların ardından Menderes Kent Lokantası’nın açılışı yapıldı.

