İzmir Büyükşehir Belediyesi sürdürülebilir şehircilik alanında öncü rolünü pekiştiren bir uygulamayı daha hayata geçirdi.İZMİR (İGFA) - Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) ile ilçe merkezi arasında hizmet verecek Sıfır Emisyonlu Toplu Taşıma Hattı, düzenlenen tanıtım töreniyle kamuoyuna duyuruldu. Proje, tamamen temiz enerjiyle çalışan elektrikli otobüsleriyle hem çevreye hem de kent yaşamına katkı sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım vizyonu doğrultusunda Türkiye’de bir ilki daha hayata geçirdi.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Çağatay Güç, Dr. Hakan Uzun, belediye bürokratları, ALOSBİ yönetim kurulu üyeleri, sanayiciler, çalışanlar ve yurttaşlar katıldı. Deneme sürüşünün yapıldığı törende, 935 numaralı 4 otobüsten oluşan hattın 29 Eylül Pazartesi gününden itibaren hizmet vereceği bildirildi.

TUGAY: YENİLENEBİLİR ENERJİ VİZYONUMUZUN GÜÇLÜ BİR YANSIMASI

Tanıtım töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, projenin Türkiye’de bir organize sanayi bölgesinin kent merkeziyle bağlantısını sıfır emisyonlu araçlarla sağlayan ilk uygulama olduğunu vurguladı. Tugay, “Bu hat şehir içi emisyonu azaltacak, hava kalitesini yükseltecek ve çocuklarımıza daha sağlıklı bir gelecek bırakmamıza katkı sağlayacak. Üstelik otobüslerimiz yüzde yüz rüzgâr enerjisiyle çalışıyor” dedi.

KADIN ŞOFÖR ORANI YÜZDE 11’E ÇIKTI

Kadın istihdamına da dikkat çeken Başkan Tugay, göreve geldiğinde yüzde 6 olan kadın şoför oranını yüzde 11’e çıkardıklarını belirtti. Yeni açılan hatta kadın şoför ağırlıklı planlama yapıldığını ifade eden Tugay, “İzmir’de yollar artık eşitliğe çıkıyor” dedi.

KAMU–ÖZEL İŞ BİRLİĞİYLE ÖRNEK MODEL

Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü ile ALOSBİ arasında eşit sorumluluk esasına dayalı olarak hayata geçirildi. ALOSBİ otobüs ve altyapı temininden sorumlu olurken, ESHOT bakım, işletme ve sürücü istihdamını üstlendi. Belediye bütçesine ek yük getirmeden uygulanan bu model, diğer organize sanayi bölgelerine örnek olmayı hedefliyor.

YENİ HATLAR YOLDA

İzmir’in kuzey ve batı aksında dinamik şarjlı elektrikli otobüs projelerinin hazır olduğunu belirten Tugay, “Karşıyaka’dan Seferihisar’a uzanan iki yeni hat için finansman sürecini başlattık. Onay gelir gelmez projeleri hızla hayata geçireceğiz” dedi.

TEZCAN: “TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK”

ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ise projenin çevreye, ekonomiye ve çalışanların yaşam kalitesine katkı sunduğunu belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi bizlere güç veriyor. Bu proje tüm Türkiye’ye örnek olacak” ifadelerini kullandı.