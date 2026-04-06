İzmir Büyükşehir Belediyesi, son iki yılda atık yönetimi ve iklim alanında hayata geçirdiği projelerle sürdürülebilir kent hedefinde önemli ilerleme sağladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, döngüsel ekonomi ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda atık yönetimi altyapısını güçlendirirken, enerji üretimi ve geri dönüşüm alanlarında dikkat çeken adımlar attı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay döneminde başlatılan 'Dönüşüme Evde Başla' projesi, kısa sürede kent geneline yayıldı. Proje kapsamında 2 bin 450 ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırılırken, düşük reddedilme oranıyla vatandaş katılımının yüksek olduğu görüldü. Uygulamanın Bornova ve Bayraklı başta olmak üzere birçok ilçeye genişletilmesi hedefleniyor.

Atık yönetim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar da sürüyor. Bergama'da kapasite artışı planlanırken, Karşıyaka Yamanlar ve Bornova Naldöken'de atık yakma ve enerji üretim tesisleri için çalışmalar devam ediyor. Kentte günlük ortalama 4 bin 710 ton evsel atık düzenli depolama tesislerine ulaştırılıyor.

Öte yandan atıklardan enerji üretimi de hız kazandı. Ödemiş ve Bergama'daki entegre tesislerde biyogaz ve mekanik ayrıştırma yöntemleriyle elektrik üretilirken, on binlerce hanenin enerji ihtiyacına karşılık gelen kapasiteye ulaşıldı. Harmandalı sahasında ise depolama durdurularak rehabilitasyon sürecine geçildi ve metan gazından elektrik üretimi sağlandı.

Belediye ayrıca su ve enerji verimliliğinde de önemli kazanımlar elde etti. Su tüketimi yüzde 39 azaltılırken, güneş enerjisi santralleriyle elektrik üretimi artırıldı. Avrupa Birliği destekli projelerle iklim değişikliğine uyum çalışmaları sürerken, 'Climate-Ready İzmir' ve 'İzmir İklim için Yurttaş Meclisi' projeleriyle vatandaş katılımı güçlendirildi.