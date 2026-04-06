Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin ana gündemi Orta Doğu'daki gerilim, küresel ekonomik etkiler ve Gazze'deki son durum olacak.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.30'da gerçekleştirilecek kabine toplantısında, Orta Doğu'da giderek büyüyen kriz öncelikli gündem maddesi olacak.

Toplantıda, İran merkezli çatışmaların küresel ekonomiye etkileri detaylı şekilde ele alınacak. Türkiye'nin bu süreçten en az zararla çıkabilmesi için alınabilecek ek ekonomik tedbirler masaya yatırılacak.

Kabinede ayrıca Gazze'deki son durum da değerlendirilecek. Ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü bölgede, İsrail üzerindeki uluslararası baskının artırılması ve insani yardımların devamı için atılacak diplomatik adımlar görüşülecek.

Öte yandan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama da toplantının önemli başlıkları arasında yer alacak. Yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan rapor doğrultusunda atılması planlanan yasal adımlar gözden geçirilecek.