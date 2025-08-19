İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Balıkesir’de meydana gelen depremde mağduriyet yaşayan vatandaşlara yemek desteğini sürdürüyor. Bölgede her öğünde günlük 2 bin kişilik yemek çıkartılıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Balıkesir’deki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan yardım hareketi sürdürülüyor. Sındırgı merkez ve mahallelerinde evleri hasar gören yurttaşların yanında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremzedelere yemek desteği veriyor.

Aşçı, bulaşık personeli, dağıtım görevlisi ve şoförlerden oluşan ekip, Aşevleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve ülke genelindeki afetlerde hizmet sunan mobil mutfak tırı Balıkesir’de konuşlandı. Ayrıca yardımcı ekipmanların depolandığı frigorifik araçlarla da deprem bölgesinde çalışılıyor. Depremzedelere kahvaltı, öğle ve akşam yemeği olarak üç öğünde 2 bin kişilik yemek veriliyor. Ekipler, ihtiyaç sona erene kadar alanda kalacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürlüğü’nde aşçı olarak görev yapan Mehmet Orhan, “Bir nebze de olsa vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya geldik. Sabah öğle akşam olmak üzere günlük 6 bin kişilik yemek üretimini ve dağıtımını yapıyoruz. Depremden zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Biz varız, her zaman yanınızdayız” dedi.