İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla'da Kemal Ertan Caddesi ve ilçenin girişinde yer alan Nur Dikmen Caddesi'ni yeniledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kent genelinde başlattığı yol yapım, onarım ve asfalt seferberliği yüzleri güldürmeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Urla'nın Torasan Mahallesi'nde yer alan Kemal Ertan Caddesi ile Yenikent Mahallesi'nde bulunan Nur Dikmen Caddesi yenilendi. Ulaşım güvenli ve konforlu hale gelirken yapılan düzenlemeler ile bölge estetik bir görünüme kavuştu.

75 GÜNDE TAMAMLANDI

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yarımada Bölge Müdürü Gökhan Yılmaz, 2 bin 850 ton sıcak asfalt serimi yaparak çalışmaları 75 günde tamamladıklarını bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başlattığı asfalt seferberliği kapsamında kent genelinde çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Yılmaz, 'Urla'daki her iki caddemiz bölge halkımızın talepleri doğrultusunda sıfırdan imalat yapılarak yenilendi. Kemal Ertan Caddesi'nde İZSU altyapı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı da peyzaj çalışmalarını tamamladı. Nuri Dikmen Caddesi'nde eskiyen asfaltı komple kaldırarak yeni sıcak asfalt serimi yaptık. Yarımada bölgesinde cadde ve sokaklarda yenileme ve tamirat çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek' dedi.

'TOZDAN İNSANLAR EVLERİNE GİREMİYORDU'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Urla'da yaptığı çalışmalar mahalle sakinleri ve esnafın yüzünü güldürdü. Urla Torasan Mahallesi Muhtarı Aslı Evin, 'Kemal Ertan Caddesi çok yoğun kullanılan bir cadde. Burası rüzgar alan bir bölgemiz. Tozdan insanlar evlerine giremiyordu. Kot farkından dolayı cadde üzerindeki evler kullanılamaz hale gelmişti. Yazlıkçı vatandaşlarımız yazın gelemediler. Cemil Başkanımızın göreve başlaması ile birlikte sorunumuz çözüldü. Yolumuz tamamlandığı için çok mutluyuz' şeklinde konuştu.