Kocaeli Bilişim Fuarı, teknoloji tutkunlarını, sektör profesyonellerini ve genç girişimcileri bir araya getirirken; fuarın en çok ilgi gören duraklarından biri Podcast Kocaeli stüdyosu oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin dijital iletişim vizyonunun bir ürünü olan Podcast Kocaeli, fuara gelen konuklarla gerçekleştirdiği özel yayınlarla bilişim dünyasının nabzını tutuyor, fuarın ruhunu ve tartışmalarını anlık olarak kayıt altına alıyor.

Akademisyenlerden girişimcilere, teknoloji şirketlerinden medya temsilcilerine kadar birçok değerli isim, stüdyoda hem fuar deneyimlerini hem de sektöre dair görüşlerini paylaşıyor.

Podcast Kocaeli'ye katılan konuklar, şehrin dijitale verdiği önemden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kocaeli'nin yapay zekâ, bilişim altyapısı ve genç odaklı teknolojik yatırımlarla Türkiye'nin yükselen teknoloji şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Podcast Kocaeli yayınları; YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon ve tüm diğer dijital platformlarda dinleyicilerle buluşuyor. Özellikle YouTube üzerinden görüntülü ve canlı yayınlanan bölümler, fuar atmosferini izleyicilere anlık olarak aktarıyor.

BÜYÜKŞEHİR'DEN DİJİTALE GÜÇLÜ DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi dijital kanallarını takip eden kullanıcılar, tüm bu yayınlara tek tıkla, kolayca ulaşabiliyor. Böylece fuarın enerjisi sadece alanla sınırlı kalmıyor; milyonlara erişen bir dijital içerik akışına dönüşüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşümü tüm çalışmalarının merkezine alan yaklaşımıyla Podcast Kocaeli'ye güçlü bir altyapı sağlıyor.

Kocaeli Bilişim Fuarı'nda ortaya çıkan yenilikçi fikirler, panel çıktıları, yapay zekâ değerlendirmeleri ve sektör analizleri Podcast Kocaeli kayıtlarıyla geleceğe taşınıyor. Böylece fuarın hikâyesi yalnızca anlık bir etkinlik olmaktan çıkıp, şehrin dijital hafızasında kalıcı bir arşive dönüşüyor.