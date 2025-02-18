İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliği ile 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması’nın ilk elemeleri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) başladı. Yarışmada derece elde ederek çeşitli ödüller alacak genç opera solistleri, Türkiye ve dünyadaki sanat kurumlarının kapılarını aralama fırsatı da bulacak.İZMİR (İGFA) - Ulusal Genç Solist Yarışması, bu yıl 17-23 Şubat tarihlerinde iki ayrı kategoride AASSM’de yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliği ile düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması’nda ilk elemeler başladı. Alanında uzman önemli isimlerin yer aldığı jüri, çok sayıda genç sanatçı arasından seçim yapacak. Yarışmada, final bölümü halka açık ve ücretsiz olacak. Dereceye giren yarışmacılara pek çok farklı alanda ödüller de verilecek.

FİNAL 22 VE 23 ŞUBAT’TA

Ulusal Genç Solist Yarışması “Üniversite” ve “Genç Profesyonel” olmak üzere iki kategoride yapılıyor. Eğitimi hala devam eden adaylar “Üniversite” kategorisinde, okullarında son sınıf ya da mezun olan adaylar ise “Genç Profesyonel” kategorisinde yarışıyor. Yarışmanın ilk elemeleri AASSM Küçük Sahne’de başladı. İlk eleme bölümü, 18 Şubat ve 19 Şubat’ta da devam edecek. Yarı finale kalan yarışmacılar, 20 Şubat’ta Küçük Sahne’de halka açık yapılacak yarışmada final için mücadele edecek. “Üniversite” kategorisi finali 22 Şubat günü saat 19.00’da Küçük Sahne’de, “Genç Profesyonel” kategorisi finali ise 23 Şubat günü saat 19.00’da AASSM Büyük Sahne’de gerçekleşecek. Her iki finale girişler, halka açık ve ücretsiz olacak.

ÖDÜL VERİLECEK

“Genç Profesyonel” kategorisinde birinciye 75 bin lira, ikinciye 55 bin lira ve üçüncüye 35 bin lira ödül verilecek. “Üniversite” kategorisinde ise birinciye 35 bin lira, ikinciye 25 bin lira ve üçüncüye 15 bin lira ödül verilecek. Yarışmada Özeller Ödüller bölümü de yer alacak. Buna göre Necdet Aydın Genç Profesyonel Kategorisi Sahne Yorumu Özel Ödülü 15 bin lira ve Necdet Aydın Üniversite Kategorisi Sahne Yorumu Özel Ödülü, Zehra Yıldız Genç Profesyonel Kategorisi Özel Ödülü ve Zehra Yıldız Üniversite Kategorisi Özel Ödülü, 15 bin lira olacak. Jeanette Thompson Özel Ödülü ise 10 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca bu yıl ilk kez Zehra Yıldız Opera Vakfı’nca Zehra Yıldız Özel Ödülleri ve jürinin uygun gördüğü yurt dışı ödülleri de sahiplerini bulacak. Yarışmada finale kadar gelemeyen yarışmacılar ile jüri üyeleri arasında hiçbir yarışmada olmayan bir buluşma da düzenlenecek. Jürinin geri bildirimleri, elenen yarışmacılara eğitimleri konusunda yön verecek.

JÜRİDE KİMLER VAR?

Ulusal Genç Solist Yarışması’nda jüri başkanlığını İzmir Devlet Opera ve Balesi eski Müdür ve Sanat Yönetmeni, Solist Sanatçısı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Aytül Büyüksaraç üstleniyor. Glyndebourne, Kanada ve Şikago Operaları eski Genel Müdürü, Neue Stimmen Şarkı Yarışması Ön Elemeler Başkanı, Garsington Opera Yaz Festivali Sanat Danışma Kurulu Üyesi Brian Dickie, Polonya Ulusal Operası Teatr Wielki’de Opera Akademisi Genç Sanatçılar Programı Başkanı, Uluslararası Stanislaw Moniuszko Vokal Yarışması Direktörü Beata Klatka, Uluslararası Opera Artistleri (IOA) Kurucusu ve Sanat Yönetmeni, Opera Sanatçısı Kalle Kanttila, Opernstudio Thüringen eski Başkanı, Floransa Mascarade Operası Şan Danışmanı Prof. Siegfried Gohritz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Müdürü, Keman Sanatçısı Emel Akçay Özer, İzmir Devlet Opera ve Balesi Baş Rejisörü Yiğit Günsoy, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Baş Rejisörü, Solist Sanatçısı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi, Zehra Yıldız Opera Vakfı Başkanı Caner Akın ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi, Opera Sanatçısı Altan Akatay ise jüri üyelerini oluşturuyor.

SPONSORLAR DEVREDE

Bu yıl İzmir’in yanı sıra, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Eskişehir, Mersin, Samsun, İskenderun ve İzmit ile KKTC’den olmak üzere 102 genç opera sanatçısı, İzmir’de konuk ediliyor. Yarışmanın sponsorları Swissotel Büyük Efes, Arkas Holding, ESBAŞ, Elmas Group Logistics, Bademler Köyü Koleji, Borovalı Otomotiv, İzmirart Design&Event ve K2 Güncel Sanat Merkezi’nden oluşuyor.