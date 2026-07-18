Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 Haziran ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artarak 2 milyon 155 bin 468 oldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,2 artarak 11 bin 481 oldu. İzmir, Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısında İstanbul ve Ankara'dan sonra 3.il oldu.

İzmir'de Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,2'sini motosiklet, yüzde 34'9 unu otomobil, yüzde 10,2'sini kamyonet, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,1'ini traktör, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İzmir'de Haziran ayında 56 bin 656 adet taşıtın devri yapıldı

Haziran ayında devri yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 23,6 artarak 56 bin 656 oldu.

Haziran ayında devri yapılan 56 bin 656 adet taşıtın yüzde 64,5'ini otomobil, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 15,1'ini motosiklet, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,0'ını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

İzmir'de Haziran ayında 4 bin 10 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

TÜİK verilerine göre Haziran ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan 4 bin 10 araç içerisinde Renault yüzde 10,5'lik payla ilk sırayı aldı. Bu aracı sırasıyla yüzde 6,6'lık pay ile Fiat, yüzde 6,0'lık pay ile Volkswagen, yüzde 5,6'lık pay ile Hyundai, yüzde 4,7'lik paylar ile Peugeot ve Toyota, yüzde 4,5'lik pay ile Chery, yüzde 4,3'lük pay ile Dacia, yüzde 4,2'lik pay ile Citroen, yüzde 3,8'lik pay ile Skoda, yüzde 3,7'lik paylar ile Volvo, Mercedes-Benz ve Opel marka araçlar takip etti.