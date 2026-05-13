Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Büyükşehir Belediyesi 2025 mali yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğü belirlendi.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.
İlçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve Büyükşehir bürokratları katıldığı toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Büyükşehir Belediyesi 2025 mali yılı kesin hesabını incelenerek, komisyondan geldiği şekilde oy çokluğuyla kabul edildi.
Toplantıda ayrıca Karasu Belediyesi ve Geyve Belediyesi'ne ek ödenek sağlayan 58. ve 59. madde oy birliğiyle kabul edildi.