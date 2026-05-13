İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla engelli bireyler ve ailelerine yönelik hizmet verecek 'Nefes Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beylikdüzü Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bünyesinde hizmete alınan merkezin, engelli bireylerin çok yönlü desteklenmesini amaçladığını belirtti. Bakan Göktaş, 'Bugün, engelli bireylerimize ve ailelerimize nefes olacak yeni bir hizmet kapımızı daha açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.' ifadelerini kullandığı paylaşımında, sosyal hizmet anlayışında kimsenin geride bırakılmadığını vurguladı.

'Hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla büyük Türkiye ailemizin her bir ferdinin hayatını kolaylaştırmaya ve yanında olmaya devam edeceğiz' diyen Bakan Göktaş, merkezin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, haftanın toplumsal farkındalık ve dayanışmayı artırmasını temenni etti.