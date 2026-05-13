Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 14 Mayıs 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştireceği özel konserle müzikseverlerle buluşacak.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Orkestra şefi Orçun Orçunsel yönetiminde, Mehmet Ali Baydar (Trombon) ve Mustafa Kaplan (Korno) solistliğinde gerçekleştirilecek konserde, J.G. Mortimer'in Trombon ve Korno Konçertosu ile G. Bizet ve J.G. Mortimer imzasını taşıyan Carmen Fantezi, Türkiye prömiyerini Eskişehir'de yapacak.

Mortimer'in çağdaş bestecilik yaklaşımı ile Bizet'in klasik melodik dili, bu konserle Türkiye'de ilk kez bir araya gelerek dinleyicilere eşsiz bir müzik deneyimi sunacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, bu konserle ve sezon boyunca sahnelediği tüm programlarla Türkiye'nin klasik müzik sahnesine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Bu sezon, konser programlarında yer alan seçkin eserler ile Türkiye ve dünya prömiyerleriyle orkestranın repertuvarı, izleyicilere yüksek sanatsal nitelik taşıyan performanslar sunuyor.