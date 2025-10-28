İzmir'e bağlı Güzelbahçe Belediyesi, Güzelbahçe'deki devlet okullarının ilk ve Ortaokul öğrencilerine süt ve simit dağıtımına devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlatmış olduğu ilk ve ortaokul öğrencilerine her sabah süt ve simit dağıtımına bu yıl da devam ediyor. 2 bine yakın öğrenciye her sabah dağıtılan süt ve simite devam ederken, belirli günlerde de meyve dağıtımı yapıyor. Güzelbahçe'de bulunan Hamdi Dalan, Namık Elal, Ali Bayırlar, Vali Kazım Paşa, Tabağoğlu, Güngür Özbek ve Mustafa Saadet Alanyalı İlk ve Ortaokul öğrencilerine her gün sabahları süt ve simit dağıtımı yapılmakta.

'Çocuklar kantinden simit alacak gücü yok'

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 'Ekonomik koşullar zorlaştıkça ailelerin çocuklarına harçlık verme imkânı azalıyor. Biz de bu projeyle hem çocuklarımızın hem ailelerin yanında oluyoruz. Sabah çantasına ne koyacağız kaygısı kalmadı. Çocukların yüzündeki mutluluğu görmek bizler için en büyük ödül' dedi.

'Ücretsiz yemek ve servis sağlıyoruz'

Başkan Günay ayrıca, Onur Günay Eğitim Kampüsü'nde ücretsiz etüt hizmeti verdiklerini, öğrencileri ücretsiz servislerle taşıyıp dayanışma mutfağında yemek ikram ettiklerini belirtti. 'Eğitim, ulaşım ve yemek hizmetini ücretsiz sunuyoruz. Bu bir devlet politikası olmalı. Biz belediye olarak bu anlayışı sonuna kadar sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.