Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), şubat ayı boyunca müzikten dansa zengin programıyla sanatseverleri ağırlayacak. Müzikal yarışmalar, konserler, özel temalı performanslar, atölyeler ve sergiler ile İzmir'de sanatın nabzı tutulacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), yılın en kısa ayı olan şubatı dopdolu bir sanat programıyla karşılıyor.

'Kemal ile Latife' Danslı Anlatımı'ndan İzmir Oda Orkestrası konserlerine, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konserden solist yarışmalarına uzanan program; atölyeler, çocuklara yönelik özel içerikler ile ulusal ve uluslararası sergilerle zenginleşiyor. AASSM, sanatın her dalını bir araya getiren etkinlikleriyle İzmirlilere unutulmaz bir şubat ayı yaşatmayı hedefliyor.

'KEMAL İLE LATİFE' DANSLI ANLATIMI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına ışık tutan 'Kemal ile Latife' Danslı Anlatımı, 2 Şubat Pazartesi saat 20.00'de Büyük Salon'da sanatseverlerle buluşuyor. Yapım, Atatürk'ün kişisel yaşamına dair ipuçları sunarken, aynı zamanda Türkiye'nin kuruluş sürecindeki toplumsal dinamikleri ve dönüşümü görünür kılıyor. Metin yazarlığını Cemal Necip Gürel'in, koreografisini Burcu Sürmeli Borovalı'nın üstlendiği 'Kemal ile Latife' Danslı Anlatımı, anlatıcı Altuğ Dilmaç tarafından seslendirilecek. Programda, klasik müzik eserlerinden marşlara, halk ezgilerinden romantik dönem bestelerine uzanan zengin bir repertuvar yer alıyor. Etkinliğin biletleri kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresinden, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İsmet İnönü Sanat Merkezi ve Konak Vapur İskelesi gişelerinden alınabiliyor.

İZMİR ODA ORKESTRASI, HANDE KÜDEN İLE SAHNEDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Oda Orkestrası, 'Romantizmin İki Yüzü' konseriyle 4 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de Büyük Salon'da sahne alacak. Klasik müziğin seçkin eserlerinin seslendirileceği bu özel gecede, Berlin Filarmoni Orkestrası'nda uzun yıllardır ülkemizi başarıyla temsil eden keman sanatçısı Hande Küden, İzmir Oda Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacak. Konser, başarılı orkestra şefi Stanley Dodds yönetiminde gerçekleştirilecek. Biletler kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresinden, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İsmet İnönü Sanat Merkezi ve Konak Vapur İskelesi gişelerinden temin edilebilir.

ULUSAL GENÇ SOLİST YARIŞMASI 2026

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Rotary Bölge 2440 ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması 2026, 6-9 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Yarışmanın jüri başkanlığını İzmir Devlet Opera ve Balesi Solist Sanatçısı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Aytül Büyüksaraç üstleniyor. Yarışma, iki ayrı kategoride final konserleriyle sanatseverlerle buluşacak. Üniversite Kategorisi Finali, 9 Şubat Pazartesi saat 15.00'te Küçük Salon'da, Genç Profesyonel Kategorisi Final Konseri ve Ödül Töreni ise aynı gün saat 20.00'de Büyük Salon'da halka açık olarak gerçekleştirilecek.

ANLATILMAYAN ÖYKÜLER'İN 4. DÖNEMİ BAŞLIYOR

Keman sanatçısı ve yazar Gündüz Öğüt'ün yürütücülüğünde gerçekleştirilen Anlatılmayan Öyküler Müzikli Yazım Atölyesi, dördüncü döneminde edebiyat ve müziği bir kez daha aynı yaratıcı zeminde buluşturuyor. Atölye, 10 Şubat Pazartesi saat 19.30'da AASSM Müzik Kütüphanesi'nde başlayacak. Dört ay sürecek atölye, katılımcılara yazma sürecini disiplinlerarası bir yaklaşımla deneyimleme imkânı sunacak. Atölye için başvurular 2 Şubat Pazar saat 10.00'da başlayacak. Ücretsiz etkinliğe katılmak isteyenlerin https://www.aassm.org.tr adresinde yer alan 'Başvuru yap' bölümündeki formu doldurmaları yeterli olacak. Kontenjanı 15 kişi ile sınırlı olan atölye için yaş sınırı 18 yaş ve üstü olarak belirlendi.

İZMİR DEVLET SENFONİ ORKESTRASI KONSERLERİ

6, 13, 20, 27 Şubat tarihlerinde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konserleri Büyük Salon'da saat 20.00'de dinleyicilerle buluşacak. 55 Yıllık Diplomatik Dostluk: Türkiye ve Çin-İzmir Buluşması da 11 Şubat saat 19.00'da Büyük Salon'da ücretsiz olacak.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ŞEVVAL SAM 'AŞKI BULACAKSIN' SENFONİK KONSERİ

Sevgililer Günü'ne özel bir konser de İzmirlileri bekliyor. Ünlü sanatçı Şevval Sam, 'Aşkı Bulacaksın' senfonik konseriyle 14 Şubat Cumartesi akşamı AASSM sahnesinde olacak. Konserde, İbrahim Yazıcı şefliğindeki Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde Şevval Sam'ın zamansız şarkıları senfonik bir anlatımla yeniden hayat bulacak. Konser biletleri 26 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren kultursanat.izmir.bel.tr adresinden, ayrıca AASSM, İsmet İnönü Sanat Merkezi ve Konak Vapur İskelesi gişelerinden temin edilebilecek.

İZMİR ODA ORKESTRASI'NDAN 'BİR AKŞAM, İKİ EVREN' KONSERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi orkestrası İzmir Oda Orkestrası 18 Şubat saat 20.00'de 'Bir Akşam, İki Evren' konseri ile sanatseverlerle buluşuyor. Dünyanın önde gelen pek çok operasını konuk şef olarak yöneten Howard Griffiths şefliğinde düzenlenecek konserin solistliğini Dorukhan Doruk üstlenecek.

BÖCEK ORKESTRASI VE YARATICI DRAMA ATÖLYESİ

İzmir'de çocuklara yönelik yaratıcı ve eğlenceli bir deneyim sunan 'Böcek Orkestrası ve Yaratıcı Drama Atölyesi', Göknil Özkök'ün 'Böcek Orkestrasının Muhteşem Turnesi' adlı kitabından esinlenilerek yapılıyor. 5-7 yaş arasındaki çocuklara AASSM Müzik Kütüphanesi'nde farklı bir yaratıcı drama deneyimi sunacak atölye, 7 Şubat Cumartesi 12.00 ve 13.00 saatlerinde olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilecek. Ücretsiz etkinliğe katılım için başvurular 2 Şubat Pazar saat 10.00'da http://www.aassm.org.tr adresinden yapılabilecek.

'RESİMLİ KİTABIMI HAZIRLIYORUM' ATÖLYESİ BAŞLIYOR

Çocukların hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan 'Bir Yazar, Bir Çizer ile Resimli Kitabımı Hazırlıyorum' atölyesi, 8-10 yaş arası çocuklara kitap oluşturma sürecini deneyimleme imkânı sunacak. Ücretsiz atölye; 28 Şubat, 7 Mart, 14 Mart, 28 Mart ve 4 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Katılım için başvurular 16 Şubat Pazartesi günü açılacak.

İZMİR'DE JAPON SAKURA ESİNTİSİ VE ÜCRETSİZ SERGİLER

İzmir'de Japon Sakura Esintisi etkinliği ise 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Küçük Salon'da ücretsiz yapılacak. Özel etkinlik, Japon kültürünün estetik ve geleneksel öğelerini bir araya getiriyor.

AASSM, şubat ayı boyunca pek çok ücretsiz sergiye de ev sahipliği yapacak. Ayşegül Güngören 'İz Koleksiyonu: Toprağın Sesi' 3-26 Şubat, Dr. Tali Özgenç 'Renklerimle Aydınlığa' karma sergisi 4-28 Şubat, Devrim Erbil resim sergisi 4 Şubat- 4 Mart, Soma Belediyesi karma sergisi 18-24 Şubat, Japonya Konsolosluğu sergisi ise 27 Şubat-29 Mart tarihlerinde sanatseverleri bekliyor.