Bursa Gürsu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Gürsu Kadınlar Lokali, Gürsulu kadınların birbirinden güzel buluşmalarına ev sahipliği yapıyor.

BURSA (İGFA) - Eğitim, atölye, kişisel gelişim kursları gibi birbirinden yönlü programların yapıldığı lokalde, kadınların evlerde sıkça yaptığı ve 'gün' adı verilen buluşma toplantılar için özel bir organizasyon hazırlandı.

GÜRSU BELEDİYESİ KADINLARIN HEP YANINDA

Belediye imkanları ile hazırlanan gün tabakları, vatandaşa çok uygun fiyatlarla sunuluyor. Burada gün buluşmalarını yapan kadınlar hem sosyalleşiyor, hem de makul bütçeli gün tabakları ile yemeklerini yiyebiliyor. Gürsu'da gün kültürünü tam 50 yıldır yaşatan bir grup kadın, buluşma için geldikleri Gürsu Kadınlar Lokali'nde bu hizmeti alırken, hem Belediye Başkanı Mustafa Işık'a hem de belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

50 yıllık dostluk ve vefanın bir sonucu olarak buluşan Gürsulu kadınlar, bu güzel anları fotoğraflarla da ölümsüzleştirdiler.