İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Scientix Projesi kapsamında STEM eğitimi çalıştayı gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Scientix Projesi kapsamında, İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü EBA birimi koordinasyonuylaBakanlığın TürkiyeYüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde; gençleri, geleceğin teknolojik ve bilimsel alanlarında lider konuma hazırlamayı amaçlayan STEM eğitim çalıştayı, İzmir İktisat Kongresinde gerçekleştirildi. Programa, İzmir İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, MEB YEGİTEK Scientix Proje Koordinatörü Rümeysa Demir, İzmir EBA ekibi ve çeşitli branşlardan 100 öğretmen katıldı.

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Öğrenci merkezli bir anlayışla dijital dünyanın gereksinimlerini anlayan, problem çözme becerisine sahipbireyleryetiştirme amaçlı Scientix Projesi STEM ( Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi, günümüzün hızla değişen dünyasında gençlere geleceğe yönelik beceriler kazandırıyor.

Bakanlığın eğitim politikaları çerçevesinde düzenlenen STEM eğitimlerinin, öğrencileri akademik becerilerin yanı sıra yaşam becerileri konusunda da güçlendirdiğini belirten Millî Eğitim Bakanlığı YEGİTEK Scientix Proje Koordinatörü Rümeysa Demir, konuşmasında, “Scientix, 2011 yılından bu yana devam eden bir Avrupa Birliği Projesi’dir. Bu projeyle, Avrupa'da STEM eğitimlerinin yaygınlaştırılmasını ve öğrenme ortamlarında farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, 65. öğretmen çalıştayını gerçekleştirmekten gururluyuz.” dedi.

ÖĞRENME ORTAMLARINDA FARKINDALIK YARATMAYI HEDEFLİYORUZ

Çalıştayla ilgili olarak düşüncelerini belirten İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Yahşi şunları ifade etti: Gençlerde merak duygusu uyandıran ve onlara çözümüretme becerisi kazandıran STEM eğitimi kapsamında düzenlenen Scientix Projesi, evlatlarımızın ufkunu geliştirecek ve inovatif çözümler üretmesine katkı sağlayacak.Teknolojinin hızla geliştiği bir çağda farklı becerilere sahip olmak zorunluluk haline gelmiştir. Bilimi teknolojiyle destekleyen bu çalıştay, geleceğin bilim insanlarını yetiştirmenin yanında her bireye analitik düşünme yeteneği kazandırıyor. Bu süreçte,eğitimde çok yönlü yaklaşımlarla öğrencilerimizin her daimdestekçisi olacağız.”

Çalıştay, ders içeriklerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde hazırlanmasını sağlayan STEM tanıtım ve bilgilendirme video sunumuyla devam etti.