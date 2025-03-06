Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKADEMİ-DE) yürütücülüğünde ve Buca Eğitim Fakültesi ile DEÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (DEUZEM) iş birliğiyle öğretim üyelerine yönelik hazırlanan eğitim programı sona erdi. ‘Eğiticilerin Eğitimi Programı’ kapsamında ikincisi düzenlenen eğitimleri tamamlayan öğretim üyelerine, belgeleriniDEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz takdim etti.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKADEMİ-DE) yürütücülüğünde, Buca Eğitim Fakültesi ve DEÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (DEUZEM) iş birliğiyle öğretim üyelerine yönelik hazırlanan eğitim programı tamamlandı. ‘

“NİTELİKLİ BİR EĞİTİMİ ÖNCELİYORUZ”

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, eğitimin kapsamlı bir alan olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı: “Eğitim, yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret değildir; bilginin niteliği ve aktarım şekli büyük önem taşır. Gerçekleştirdiğimiz bu eğitimlerle öğretim üyelerimiz, sınıf yönetimi, yapay zekâ kullanımı, ders materyallerinin etkin kullanımı ve ölçme-değerlendirme yöntemleri gibi konularda kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Tüm katılımcıları tebrik ediyorum.”

DEÜ’nün 10 enstitü, 18 fakülte, 2 yüksekokul, 1 konservatuvar, 7 meslek yüksekokulu ve 39 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında faaliyet gösterdiğini belirten Rektör Yılmaz, üniversitenin bir araştırma üniversitesi olarak sorumluluklarının bilincinde hareket ettiğini vurguladı. “Sağlık, bilimsel araştırma, AR-GE ve inovasyon çalışmalarının yanı sıra nitelikli eğitimi önceliyoruz. Öğretim üyelerimizin sadece akademik donanımlarının değil, bu bilgiyi öğrencilere nasıl aktardıklarının da önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, akademik personelimizin de mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunmak adına çeşitli eğitim ve seminerler düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.

ÖĞRETİM YETKİNLİKLERİNİ GELİŞTİRİYOR

AKADEMİ-DE Müdürü Prof. Dr. Pınar Süral Özer ise ÖYGP kapsamında verilen eğitimlerin, öğretim üyelerinin bilgiyi aktarma ve doğru yönlendirme becerilerini geliştirdiğini belirterek, şunları söyledi: “DEÜ Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan bu program, eğitim ve öğretim kalitesinin artırılmasına ve mesleki gelişimin desteklenmesine katkı sağlıyor. Toplam 48 saatlik içeriğe sahip olan bu program, sekizer saatlik 6 dersten oluşup, harmanlanmış öğrenme yöntemiyle gerçekleştirildi.”

Sertifika programını başarıyla tamamlayan öğretim üyeleri, mesleki yeterliliklerini artırmanın yanı sıra, öğrencilere daha etkili bir eğitim sunma konusunda da önemli kazanımlar elde etti.

“EN BÜYÜK ŞANSIMIZ İYİ YÖNETİCİLERLE ÇALIŞMAK”

Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Yeşildere İmre, Üniversite olarak nitelikli araştırma projeleri yürütmenin ve ulusal/uluslararası çalışmalara katkı sağlamanın önemli olduğunu ancak en temel kimliklerinin ‘öğretmenlik’ olduğunu vurguladı. Bu anlayışla, DEÜ’lü öğretim üyelerinin mesleklerinin başında yeterli pedagojik bilgiye sahip olmalarını sağlamak amacıyla düzenledikleri eğitimlere gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.