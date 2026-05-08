İZMİR (İGFA) - Artan hayat pahalılığı ve ekonomik kriz karşısında sosyal belediyecilik çalışmalarını genişleten İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini katlayarak artırdı. Başkan Cemil Tugay yönetiminde sürdürülen sosyal yardım programları kapsamında milyonlarca liralık nakdi destek sağlanırken, kent genelinde geniş bir dayanışma ağı oluşturuldu.

Belediye tarafından emeklilere yönelik su faturası, kira ve market yardımları hayata geçirilirken; afet, kriz ve günlük yaşamın her aşamasında yurttaşlara destek sunuldu. Barınma sorunu yaşayan vatandaşlar için otel ve misafirhane hizmetleri de devreye alındı.

EMEKLİLERE MİLYONLARCA LİRALIK DESTEK

Açıklanan verilere göre emeklilere yönelik sosyal yardımlar kapsamında; 5 bin 247 haneye 2 milyon 680 bin TL su faturası desteği, 3 bin 162 haneye 26 milyon 163 bin TL kira yardımı, 13 bin 261 haneye ise 162 milyon 293 bin TL market desteği sağlandı.

Bunun yanı sıra şehit ve gazi aileleri, üniversite öğrencileri, çölyak ve fenilketonüri hastaları ile afetzedeler için de milyonlarca liralık yardım gerçekleştirildi.

BAYRAMLARDA DAYANIŞMA BÜYÜDÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ve Kurban bayramlarında da sosyal yardımları sürdürdü. 2024 ve 2025 yıllarında on binlerce haneye toplam yüz milyonlarca liralık bayram desteği ulaştırılırken, 2026 yılı Ramazan yardımlarında ise 64 bin 271 haneye 96 milyon 406 bin TL destek verildi. Toplam sosyal yardım nakdi desteğinin 278 milyon 435 bin TL'ye ulaştığı bildirildi.

Ayni yardımlar kapsamında özellikle çocuklu ailelere yönelik destekler öne çıktı.

Belediye ekipleri tarafından; 157 bin haneye 8 milyon 801 bin litre süt, 159 bin gıda paketi, binlerce hijyen paketi, yakacak, ev eşyası, mama ve bebek bezi desteği ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaatlerinden biri olan 'Anne Kart' uygulaması da sosyal destek projeleri arasında dikkat çekti. 0-4 yaş arası çocuğu bulunan ihtiyaç sahibi annelere ücretsiz toplu ulaşım hakkı tanıyan proje kapsamında toplam 898 bin 688 ücretsiz biniş desteği sağlandığını ifade eden Başkan Dr. Tugay, belediyenin aşevi hizmetleri kapsamında milyonlarca kişilik sıcak yemek ve kahvaltı dağıtımı yapıldığını, okullara kahvaltı paketleri ulaştırılırken, çocuk merkezlerine düzenli öğün desteği verildiğini ve eğitim alanında ise 27 bin 564 öğrenciye yaklaşık 83 milyon TL kırtasiye desteği sağlandığını belirtirken, öğrencilere ulaşım, hijyen, yabancı dil ve yapay zekâ destekli eğitim programları da sunulduğunu kaydetti.

2026 HEDEFİ: DAHA BÜYÜK SOSYAL DESTEK AĞI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı için sosyal destek programını daha da genişletmeyi planlıyor. Belediye, 70 bin haneye toplam 607 milyon TL'lik destek sağlamayı hedeflerken; mobil mutfak, ekmek fırını, yeni engelli merkezleri ve eğitim yardımlarının artırılması da projeler arasında yer alıyor.