Sakarya'da binlerce gencin merakla beklediği ArifiyeYüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi projesi, yürütülen hummalı çalışmayla %85 seviyesine ulaştı. Yarı olimpik havuz, kitap kafe, müzik, sanat atölyeleriyle gençlerin gözbebeği olacak tesis, çok yakında kapılarını açacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal yaşamına katkı sunacak ve sportif faaliyetlerini destekleyecek yatırımlarına devam ediyor.

Arifiye'de yapımına başlanan ve hummalı bir çalışmayla önemli bir aşama kaydedilenYüzme Havuzu ve Gençlik Merkeziprojesi artık gün sayıyor. Binlerce gencin hayatına dokunacak, sporla büyümesini sağlayacak ve sosyal yaşamına büyük bir katkı sunacak projede yüzde 85 seviyesine ulaşıldığı açıklandı. Proje yalnızca spor tesisi değil aynı zamanda sosyal yaşam merkezi olarak hizmet verecek.

Proje kapsamında alandaki sert zemin kaplama çalışmaları bitti, yeşil alan düzenlemeleri ise büyük ölçüde tamamlandı. Yarı olimpik yüzme havuzunda tesisat işlemleri tamamlandı. İki ayrı kampüs şeklinde planlanan projede gençlik merkezibölümü de neredeyse hazır vaziyette. Yarı olimpik havuz, kitap kafe, güzel sanatlar ve müzik atölyeleri ile akıl ve zekâ oyunları alanlarıyla bu merkez, bölgedeki binlerce gencin yeni buluşma noktası olacak. Proje çok yakında gençlerle buluşacak.

ARİFİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

Hatırlanacağı gibi Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Arifiye'de birçok önemli proje hayata geçiriliyor. 11 kilometrelik Mollaköy-Kışlaçay grup yolu, Osmangazi Caddesi, Hanlıköy ve Türkçaybaşı mahallelerinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile Hanlıköy bağlantı yolu projeleri bölgede vatandaşların hizmetine sunuluyor. Ayrıca şehrin ana aksı olan Atatürk Caddesi'nde kapsamlı bir dönüşüm çalışması başladı.