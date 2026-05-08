ANKARA (İGFA) - 7-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara Rize Günleri kapsamında gerçekleştirilen bisiklet turu etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu. 'Rize'nin spor kenti' vizyonuna dikkat çekilen organizasyonda pedallar; sağlıklı yaşam, spor kültürü ve hareketli yaşam bilincinin yaygınlaştırılması için çevrildi.

Başkent'te düzenlenen etkinliğe; Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat katıldı. Protokol üyeleri, Ankara'daki bisiklet sporcuları ve vatandaşlarla birlikte pedal çevirerek sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. Etkinlik boyunca sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve aktif yaşam kültürünün desteklenmesi mesajları verildi.

Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar, Ankara'da esen Rize rüzgârını bu kez bisikletle hissetti. Sporun ve hareketli yaşamın ön plana çıktığı etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisiyle tamamlandı.