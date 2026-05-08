Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, binlerce gencin heyecanla beklediği Bilim Merkezi'nin içerisinde yer alacak detayları ilk kez paylaştı. 7 bin 500 metrekare alan üzerinde içerisinde kuluçka merkezi, fuaye alanı, TÜBİTAK noktası, uzay, havacılık, astronomi, uzay ve havacılık, doğa bilimleri, matematik ile tasarım ve teknoloji atölyelerinin yer alacağı projede yüzde 50 seviyesi aşıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği ve binlerce gencin merakla beklediği Bilim Merkezi Projesi'nde önemli bir aşama kaydedildi.

Kısa bir süre önce merkezin bilimsel içeriği güçlendirmek amacıyla TÜBİTAK ile iş birliği protokolünü imzalayan Başkan Alemdar, çalışmaların geldiği noktaya ilişkin açıklama yaparak projenin içerisinde yer alacak detayları kamuoyu ile ilk kez paylaştı.

7 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen merkezin içerisinde kuluçka merkezi, sergi üniteleri, danışma, fuaye alanı, kalıcı ve gezici sergi salonları, TÜBİTAK noktası gibi alanların yer alacağı açıklandı.

Kurulacak bilim üssü ayrıca astronomi, uzay, havacılık,doğa bilimleri, matematik, tasarım ve teknoloji atölyeleri ile uydu uzay alanı, perspektif adası gibi bölümlerle gençlerin göz bebeği olacak.

YÜZDE 50 SEVİYESİ AŞILDI

Projede yüzde 50 seviyesinin aşıldığını açıklayan Başkan Alemdar şu değerlendirmelerde bulunarak, ''Bilim Merkezi'nde şu anda çalışmalar süratle devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız. İlkokul seviyesinden üniversiteye kadar her yaş grubundan öğrencimizin faydalanacağı bir 'bilim üssü' inşa ediyoruz. Sadece şehrimize değil bölgedeki diğer illerden de öğrencilerimizin gezip yararlanabileceği, yeni fikirlerle ülkemize faydalı olacağı bir merkezi hayata geçiriyoruz. Merkezimizde kuluçka merkezi, danışma ve fuaye alanı, kalıcı ve gezici sergi salonu, TÜBİTAK noktası yer alacak' dedi.

Ayrıca Bilim Merkezi'mizde gençlerimizin ve öğrencilerimizin deneyerek öğrenmelerini sağlayacak sergi ünitelerini de oluşturduklarını anlatan Başkan Alemdar, 'Su tüketimi, makinalar, 3 boyutlu cisimler, ışık adası, periyodik tablo ve astronomi kabini başta olmak üzere 30 farklı sergi ünitesi ve 11 farklı özgün ve ikonik sergi ünitelerinin yer alacağı merkezde yankı tüpü, toprak kesiti tüpü, uydu uzay alanı ve perspektif odası gibi alanlar da Bilim Merkezi'nde yer alacak. Şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.