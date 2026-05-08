Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark'ta görev yapan kadın otobüs şoförleri, sadece direksiyon başında değil, hayatın her alanında güçlü duruşlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle birçoğu anne olan kadınlar, hem ailelerine hem de kente hizmet etmenin sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getiriyorlar.

KOCAELİ (İGFA) - Anneler Günü yaklaşırken, UlaşımPark'taki şoför kadınların hikâyeleri fedakârlığın ve emeğin en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Çocuklarıyla geçirecekleri zamanı bazen iş nedeniyle kısaltmak zorunda kalan bu anneler, buna rağmen hem ailelerine hem de topluma katkı sağlamanın gururunu yaşıyor.

UlaşımPark'ta görev yapan, hem anne hem de usta şoförlerden biri olan 42 yaşındaki Zeynep Kara, mesleğe başlama hikâyesini 'cesaret' kelimesiyle özetliyor.

Daha önce direksiyon usta öğreticiliği yapan Kara, kadın şoför arkadaşlarından ilham alarak bu yola adım attığını belirterek, 'Kadınların bu işi yaptığını görünce ben de yapabilirim dedim. Yolculardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu da bizi daha çok motive ediyor' dedi. Ailesinin desteğinin kendisi için en büyük güç olduğunu vurgulayan Kara, hem anne hem çalışan bir kadın olarak hayatın sorumluluklarını dengelemeye çalışıyor.

ANNESİNİ DİREKSİYON BAŞINDA GÖRÜNCE SEVİNİYOR

40 yaşında üç çocuk annesi Büşra Şahin ise mesai saatleri gereği küçük çocuğundan ayrı kalan annelerden biri. En küçük çocuğundan ilk kez ayrıldığında zorlandığını anlatan Şahin, zamanla hem kendisinin hem de çocuklarının bu düzene alıştığını söylüyor. Küçük kızının kendisini direksiyon başında gördüğündeki mutluluğu ise onun için en büyük ödül. Şahin bu duyguyu 'Beni otobüs kullanırken görünce çok heyecanlandı. Şimdi 'anne ne zaman gidiyorsun, biz de gelelim mi?' diyor' şeklinde ifade etti.





Hem yolları hem de önyargıları aşan kadınlardan Büşra Şahin'in en küçük kızı 4 yaşında. Mesai saatleri dışında zamanının çoğunu çocuklarıyla geçirmeye çalışan Şahin, küçük kızının tepkileriyle daha da motive olduğunu belirterek, 'Kızım bir resim yapmıştı. Resimde bir tane otobüs kapısı çizmiş, orada içinden geçen bir bayan bulunuyor ve otobüsün dışında bir sürü kalpler var. O resmi görünce çok mutlu oldum. Babasına diyor ki; 'otobüs alalım ve onunla gezelim artık.' Bu gibi durumlarda işime olan motivemi daha da artırıyor' dedi.

SORUMLULUKLARINI PLANLAYARAK YÜRÜTÜYORLAR

Kadın sürücüler, yoğun çalışma temposuna rağmen annelik sorumluluklarını da aksatmamaya çalışıyor. Yemek hazırlığından çocukların eğitimine kadar pek çok sorumluluğu planlayarak yürüten anneler, zaman zaman zorlandıklarını ancak UlaşımPark'a olan sevgileri sayesinde her şeyin üstesinden geldiklerini söylüyor. Çocuklarının kendisiyle gurur duymasının en büyük motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Ela Güç, vardiyalı çalışma nedeniyle zaman zaman onları görememenin zorluklarını da yaşadığını belirterek, 'Bir hafta çocuklarımı görmeden geçtiği oluyor ama onların benim mutlu olduğumu bilmesi her şeyi değiştiriyor' dedi.