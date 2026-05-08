Muratpaşa Belediyesi'nin Ziya Gökalp Parkı'nda düzenlediği 2. Çiçek Desenleri Günleri başladı. 9 lisenin 130 bin çiçekle yarıştığı etkinlikte, dereceye girenlerin ödülleri 9 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek törenle verilecek.

ANTALYA (İGFA) -Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlendiği Çiçek Desenleri Günleri Ziya Gökalp Parkı'nda gerçekleştiriliyor.

Belediyenin atölyelerinde hazırlanan kelebek desenli banklar, özel saksılar ve doğa dostu süslemelerle günler öncesinden etkinliğe hazırlanan park, adeta açık hava sanat galerisine dönüştü.

Organizasyonda bu yıl belediyenin üretim tesislerinde özel olarak yetiştirilen 130 bin dal çiçek kullanılıyor. Tagates, karanfil, osteospermum, zinnia ve petunyaların oluşturduğu renk cümbüşü ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, çalışmalarını desen krokilerine uygun oluşturabilmek için ilk olarak ahşap zemin üzerine toprak sererek altyapıyı hazırladı. Ardından çiçekleri kesme ve ayıklama işlemlerinden geçiren yarışmacılar desen sınırlarını toprakla belirginleştirerek çiçekleri sabitledi. Hazırlanan zemin üzerine ise her ekip kendi desenine uygun renklerde çiçeklerle desenlerini işlemeye koyuldu.

Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şölen Acar, etkinliğin ikinci yılında da yoğun ilgi gördüğünü belirterek yarışmaya katılan öğrencilere başarı diledi.

YARIŞMACILARDAN DEĞERLENDİRMELER

Etkinliğe ilk kez katılan ODTÜ Gençlik Parkı öğrencilerinden Elif Anna Kaya, kadın özgürlüğünü temsil eden bir resim üzerinde çalıştıklarını söyledi. Çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirten Kaya, 'Ekibime güveniyorum. Muratpaşa Belediyesi'nin öğrencilerin hayal güçlerini ortaya çıkarabilecekleri kreatif etkinlikler sunması bizim için çok değerli' diye konuştu.

Geçen yıl tavus kuşu deseniyle yarışmada birincilik kazanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Eylül Yüzbaş ise bu yıl mistik bir tek boynuzlu at figürü üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yüzbaş, 'Gençleri farklı aktiviteler yapmaya teşvik etmesini çok faydalı buluyorum' diyerek Muratpaşa Belediyesi'ne teşekkür etti. 'Burada bizim için önemli olan eğlenmek ve güzel şeyler deneyimlemek' dedi.

ÖDÜL TÖRENİ 9 MAYIS'TA GERÇEKLEŞECEK

Organizasyona, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi, Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi, Akant Koleji, Bahçeşehir Koleji, Özel Renk Okulları Anadolu Lisesi, Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Vizyoner Koleji, Antalya Anadolu Lisesi ve ODTÜ Gençlik Parkı öğrencileri görsel sanatlar öğretmenleri eşliğinde katıldı.

Çalışmalar, 5 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren takımların ödülleri 9 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da düzenlenecek törenle verilecek. Ödül töreninin ardından sanatçı Ersan Tay sahne alacak.