MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında 'Ataol Behramoğlu Saygı Gecesi' gerçekleştirildi. 9. Manisa Kitap Fuarı Onur Konuğu da olan Behramoğlu, programda Manisalılarla buluştu.

Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde düzenlenen programı, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu ile çok sayıda Manisalı takip etti. Tuğrul Keskin'in sunumuyla gerçekleştirilen program, Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Ataol Behramoğlu Belgeseli'nin gösterimiyle başladı.





Program, Haluk Çetin ve Erhan Doğan'ın Ataol Behramoğlu şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirmesiyle devam etti. Akabinde Nilüfer Açıkalın, Hülya İşbilir Behramoğlu ve Meftun Yetiş Behramoğlu'nun şiirlerinden seçkileri katılımcılar için seslendirdi.



'HAYATIMIZ GÜZELDİR'İ ANLATTI

Ataol Behramoğlu Saygı Gecesi, Okan Toygar söyleşisi ile devam etti. Toygar, 2021 Ocak ayında başladıkları süreci 2025 Ekim ayında kitaplaştırarak tamamladıklarını belirtti. Toygar, 'Hayatımız Güzeldir' adlı nehir söyleşi kitabının hazırlanış süreci, yazılış amacı ve içeriğinde yer alan önemli detaylar hakkında bilgi verdi. Söyleşide Manisalılarla buluşan Ataol Behramoğlu da, 'Satranç Dörtlüğü'nü okudu. Etkinlik sonrası düzenlenen imza gününde Ataol Behramoğlu ve Okan Toygar, okurlarının kitaplarını imzalayarak onlarla sohbet etti.