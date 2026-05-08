Özel gereksinimli vatandaşların sosyal hayatın her alanında rahatlıkla yer alabilmeleri için birçok projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında yapılan etkinlikle özel eğitim gören çocukları da sporla buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğinde düzenlenen 2. Bursa Uluslararası Spor Festivali çerçevesinde, Merinos Parkı'nda 23 özel eğitim okulundan gelen 1000'i aşkın öğrenci, sporla iç içe bir gün geçirdi.

Aileleri ve öğretmenleri eşliğinde sandalye kapmaca, halat çekme gibi geleneksel oyunları deneyimleyen çocuklar, futbol, yüz boyama, şişme oyun alanı gibi aktivitelerin de keyfini çıkardı.

Etkinlik alanını ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, çocuklarla bir araya gelerek onların coşkusuna ortak oldu. Halat çekme ve basketbol gibi oyunlarda çocuklarla birlikte vakit geçiren Başkan Vekili Biba, öğrencilere kazanmaktan çok birlikte eğlenmenin ve paylaşmanın önemli olduğunu anlattı.

Patlamış mısır ve pamuk helva ikramlarının da sunulduğu etkinlikte farklı alanlarda keyifli vakit geçiren çocuklar, unutamayacakları bir gün geçirdi.

Aileler, çocuklarının sosyalleşip enerjilerini atabilmelerini sağlayan etkinlik için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür etti.