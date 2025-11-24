İzmir Büyükşehir Belediyesi, okuma yazma güçlüğü çeken çocukların gelişimine destek olmak ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla gönüllü üniversite öğrencileriyle hayata dokunan bir çalışmaya imza attı

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü bir iş birliği kurarak Renkli Harfler Projesi'ni hayata geçirdi. İzmir'de okuma yazma güçlüğü yaşayan çocukların becerilerini geliştirmek ve okuma kültürünü yaygınlaştırmak, sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilere de mesleki deneyim kazandırmak amacıyla başlatılan proje, pilot bölgede belirlenen Buca Kadın ve Çocuk Kütüphanesi'nde başladı. Renkli Harfler Projesi, 3 ay boyunca okuma yazma atölyeleri, sosyal etkinlikler ve ebeveyn destek atölyeleri ile devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Sosyal Projeler Şefi Mine Yıldız, kütüphaneleri artık sadece kitap ödünç alınıp verilen ya da ders çalışılan yerler olarak değil, sosyal iyileşmenin sağlandığı, vatandaşların bir araya geldiği mekânlar olarak kurguladıklarını ifade etti. Renkli Harfler Projesi için şubat ayında alan taramasına çıktıklarını ve Buca Kadın ve Çocuk Kütüphanesi'nde çevre okullarda okuma yazma güçlüğü çeken çocukları tespit ettiklerini kaydeden Yıldız, 'Akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan uzmanlarla görüşmeler yaparak eğitim programı hazırladık ve gönüllü üniversite öğrencilerine ulaşarak eğitimleri tamamladık. Öğrenci kayıtlarımızı aldık ve projemizi başlattık' dedi.

FARKLI ÇALIŞMALARLA DEVAM EDECEK

İlk ders gününde gönüllü üniversite öğrencileri ve öğrencilerin tanıştığını belirten Yıldız, 'Ölçek uygulamasıyla seviye tespiti yapılacak ve gönüllülerimiz, öğrencilerin ihtiyacı doğrultusunda bir eğitim verecek. Eğitim gruplarımız, iki öğretmen ve iki öğrenci olacak şekilde ayarlanacak. Öğrencilerimiz okuma yazma konusunda akranlarına yetiştiği zaman onlara yönelik kitap kulübü etkinlikleri, geziler ve yazar buluşmaları düzenleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde diğer kütüphanelerimizde de projemizi yapmayı hedefliyoruz. Projemize çocuklarının katılmasını isteyen aileler ve gönüllü üniversite öğrencileri, İzmir Kent Kütüphanesi'ne ulaşabilir' bilgisini verdi.

KAPSAMLI EĞİTİMLER VE TOPLANTILAR YAPILDI

Projenin iki temel bileşeni olan gönüllüler ve veliler ile ayrı ayrı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilerek projenin yol haritası paylaşıldı. Proje süresince, ebeveyn-çocuk iletişimini güçlendirmek amacıyla velilere yönelik çalışmalar planlandı. Bu kapsamda, velilerin kişisel gelişimleri ve aile içi iletişim ihtiyaçları dinlenerek bu gereksinimlere uygun olarak seminerler, söyleşiler ve atölye eğitim faaliyetleri planlandı. Öğretmen adayı gönüllü öğrencilerle yapılan toplantıda, projenin eğitim stratejisi, mentörlük yöntemleri ve çocuklarla iletişim teknikleri üzerine duruldu. Gönüllülerin uygulama takvimi ve görev dağılımı netleştirilerek öğrencilerle yapılacak birebir ve grup çalışmalarının metodolojisi aktarıldı.